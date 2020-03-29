黎巴嫩為防疫拆除抗議營帳　烈士廣場1人自焚幸被撲滅

▲5個多月來示威者聚集的烈士廣場上，如今只剩下拆除的痕跡。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

為了抗議政府組閣、治理、腐敗等問題，2019年10月延燒至今的黎巴嫩示威運動，首都貝魯特（Beirut）的烈士廣場（Martyrs' Square）上有許多為了抗議者搭建的臨時營帳，在28日被以「防止疫情擴散」為由拆除，一名抗議者引火自焚，所幸最後火勢被撲滅。

隨著示威活動逐漸減弱，黎巴嫩當局在本周加強措施來限制大型活動，並視其為抗疫的一環。安全部隊從27日晚上開始拆除營帳，有些抗議者仍堅守不讓。根據《路透》報導，有目擊者表示，有一位抗議者甚至引火自焚，但火勢馬上就被安全部隊的成員以毛毯撲滅。

▼圖為1月18日在首都貝魯特（Beirut）的激烈衝突，雙方超過200人受傷。（圖／路透）

黎巴嫩政府在3月15日發布醫療緊急狀況，以防止新冠肺炎擴散。在本周，政府下令宵禁，晚上7點到隔天凌晨5點不能出門。目前黎巴嫩已有412例確診，8人死亡。

黎巴嫩示威的導火線是由於政府擬訂徵收汽油、菸草和Whatsapp的使用稅，遠因來自人民不滿政府長期貪腐、治理不善，要求政治菁英下台，由專家學者來組成政府。此外，黎巴嫩的公債相當於國內生產總值的150%已上，國家經濟陷入危機。