東京睽違51年再見「櫻花滿開後積雪」　3月底落雪竟達1cm厚

▲日本東京櫻花滿開後竟開始降雪，積雪更厚達1公分。（圖／路透）



文／中央社東京29日綜合外電報導

日本氣象新聞公司（weather news）指出，東京都櫻花3月22日滿開，今天降雪到中午12時止已積雪1公分，是時隔51年再度出現櫻花滿開後還積雪達1公分，是相當罕見的情況。

東京都內降雪下午應該就會陸續停歇，傍晚時就可能開始融雪。

日本放送協會（NHK）報導，受到低氣壓及冷氣團影響，日本關東甲信地方出現大範圍降雪，連位於關東地方南部的東京都內及埼玉縣等平地也覆雪。由於雪還會持續降幾小時，特別在關東地方北部山區及東京都多摩地方等地有可能降下大雪，日本氣象廳呼籲民眾留意對交通可能帶來的影響。

氣象廳表示，關東地方北部及甲信山區從今天凌晨開始降雪，而東京都內23區等關東地方南部平地，上午開始也從降雨轉為降雪，有些區域甚至出現積雪。

根據氣象廳預測，東京都內23區截至下午3時止的降雪量，在西部地區（靠山）可能有8公分、東部地區（靠海）也可能有5公分。

大雪暫時沒有影響東京都內及周邊交通，不論是地方電車、地下鐵及新幹線，都依照正常時刻表行駛。

不過，大雪影響部分空中航班，例如日本航空從上午7時到10時間，共取消了東京羽田機場往返北海道新千歲機場及九州福岡機場的20個航班。