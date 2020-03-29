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美國療養院再中招「66住民確診」！　馬里蘭州坦承疫情爆發

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▲▼ 美國,新冠肺炎,紐約,防護衣,口罩,醫院。（圖／達志影像／美聯社）

▲全球超過66.3萬人確診，遍及177個國家與地區，死亡人數超過3萬。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

全美新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，馬里蘭州政府證實，該州的「悅景療養院」（Pleasant View Nursing Home，暫譯）爆發疫情，66名住民的病毒檢測結果呈現陽性，11人正住院接受治療。當地媒體指出，這是該州首起規模較大的疫情爆發事件。

綜合WUSA 9等美媒報導，悅景療養院位在馬里蘭州卡洛爾郡城鎮Mount Airy，在66名染疫住民之中，11人入住當地2間醫院。馬里蘭州長霍根（Larry Hogan）透過聲明表示，有關部門正與當地衛生部門密切合作中，正採取緊急措施保護可能受到疫情波及的其他住民及工作人員。

馬里蘭州確診人數已增至992人，有226人正在醫院接受治療，10人死亡。除了悅景療養院有66人確診之外，蒙哥馬利郡（Montgomery）也有3間療養院的住民與工作人員染疫，分別是貝塞斯達地區「布萊頓花園」（Brighton Gardens）的3名住民、銀泉市「費爾蘭德中心」（Fairland Center）1名員工及「Fox Chase康復治療護理」1名員工；目前已知3名住民住院治療，2名工作人員現正進行自我隔離。

霍根重申，年長者與患有疾病的人較容易被新冠病毒感染，敦促所有人盡可能待在家中，防堵疫情擴散。蒙哥馬利郡衛生官員蓋爾斯（Travis Gayles）則強調，除非遇上必要狀況，否則盡量別外出，聚會人數不要超過10人，要和他人保持距離，若生病就待在家，「我們敦促社會上每一個人都遵守這些規定，保持身體健康，也保護身體狀況較脆弱的人。」

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