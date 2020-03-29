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美研究打臉「新冠病毒從實驗室來」　對照蝙蝠體內病毒…中國不一定是起源！

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▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲新冠病毒起源備受爭議。（圖／路透下同）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠病毒威力、傳染力強大，對於人體肺部有嚴重的破壞力，對此世界各地的醫學單位、專家無不想找出病毒的源頭宿主、或是能夠抑制新冠病毒的方式。根據最新的美國研究報告指出，新冠病毒並非來自實驗室，甚至中國武漢也不一定就是起源地。

根據《全球健康資訊網》報導，美國路易斯安那州杜蘭大學的研究者蓋瑞（Robert F. Garry）在論文中指出，冠狀病毒是一大種類病毒，其中包括SARS、MERS都屬相關類型病毒；而加州的斯克里普斯研究所（Scripps Research）免疫學及微生物副教授安德森（Kristian Andersen）則指出，根據過去已知的冠狀病毒基因序列數據，可以證明新冠病毒是透過自然產生的。

▲蝙蝠喜歡在攝氏0至5度、濕度超過50%的地方冬眠，而冰箱正是牠們的最佳選擇。(示意圖／達志影像／美聯社）

▲新冠病毒與蝙蝠體內的冠狀病毒相當類似。

專家們駁斥網路上的陰謀論，更認為需要透過團隊研究來研究新冠病毒的起源。專家分析了新冠肺炎的刺突蛋白，以及人的ACE2分子特徵，認為新冠病毒應為大自然產生的結果，並非基因工程的產物，甚至在蝙蝠、穿山甲身上找到許多類似病毒。美國國家衛生研究院院長柯林斯（Francis Collins）則表示，「研究證明新冠病毒來自於大自然，確實很有可能。」

然而蝙蝠與人類目前尚未出現直接傳播的案例，因此專家人為中間可能存在宿主作為傳播媒介。另外也有人提出，新冠病毒的非致病性版本病毒，在進入人體之後，經過變異導致現在的致病狀態，甚至可能早在許久前就出現「弱版新冠病毒」只是並未變異爆發。

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