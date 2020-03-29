疫情將轉移義大利南部　坎帕尼亞單週確診增千例

▲新冠肺炎肆虐，義大利死亡人數達10023人。（圖／路透社）

實習記者簡立宇／綜合報導

截至29日上午，義大利有92,472名新冠肺炎確診病患，10,023人死亡，恢復人數12,384人，是死亡人數最多的國家，九分之一的高死亡率也讓人心惶惶，光是27日單日就新增了919例死亡，28日單日新增5974例確診，889例死亡，義大利南部恐怕會成為下一個疫情爆發點。

綜合外媒報導，義大利北部疫情最嚴重的倫巴底（Lombardy）死亡人數到達5,944人，確診病例約39,415例，每日增加的數量有漸緩的趨勢，但是南部的幾個城市死亡率逐漸飆高，擔心醫療資源不夠用的恐慌正在蔓延。

▼ 義大利在7日封鎖倫巴底（Lombardy）地區。（圖／路透）

截至28日，南部城市坎帕尼亞（Campania）的確診人數到達1,752人，單日增加170例，死亡人數112人；普利亞（Puglia）的確診人數從19日的478例，到28日增加到1,458例。

義大利自從3月5日開始關閉學校，如今必須延長到4月3日，而封鎖國家的時間也將延長到4月18日。義大利總理康特（Giuseppe Conte）在28日接受《義大利日報》時表示，歐洲需要制定復甦計畫來振興經濟。他對疫情南移的趨勢感到憂心，「如果疫情持續影響人民的健康、收入與未來，危機將轉變成憤怒與仇恨。」