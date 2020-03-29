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他身上「背癌症又確診新冠肺炎」　隔離病房內悄輕生…醫護破門急救仍斷氣！

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▲美國,紐約,新冠肺炎,檢測,艾姆赫斯特,Elmhurst（圖／路透）

▲美國成為全球確診人數最多國家，民眾相當恐慌。（圖／路透下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國疫情持續在失控邊緣，總統川普28日表示，不排除將紐約、紐澤西、康乃狄克州等進行兩周隔離措施，直至29日美國確診人數達到124377人、死亡病例2190人，隨著疫情擴散，不僅醫療資源缺乏，不少人得知自己確診後幾乎喪失求生意志。一名曼哈頓的癌症病患，就因為得知自己感染新冠肺炎，竟在病房內輕生。

根據英國《太陽報》報導，美國疫情爆發短短2周巔峰期，就成為全球確診人數最多的國家，其中繁榮的紐約更是重疫區，就在川普提出可能隔離紐約等州消息傳出後，地方強烈反彈，於是又改口可能升高旅遊警示，避免封城造成恐慌。

▲▼新冠肺炎,紐約移動檢驗中心防疫人員。（圖／路透）

▲紐約疫情相當嚴重。

就在確診人數飆升、民眾恐慌的狀況下，紐約曼哈頓長老會醫院傳出一起悲劇，一名66歲的鼻咽癌患者被確診感染新冠肺炎，並且立即送進隔離病房治療，26日卻被發現在病房內輕生，當場醫護人員立即替他進行急救，但仍回天乏術。

美國疫情瞬間爆發，外界認為在初期太過輕忽，甚至認為「口罩無用」，加上生病看醫生費用相當高昂，一開始接受新冠肺炎篩檢，甚至要花破萬的篩檢費，這讓當時可能有症狀的患者，寧可在家服用成藥或是休息，導致群聚感染迅速擴散。

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