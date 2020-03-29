每日上千人進出！東京重點醫院爆群聚感染　確診人數狂飆主因

▲東京的重點醫院爆發群聚感染。（圖／翻攝自GOOGLE MAPS）

記者王佩翊／編譯

日本新冠肺炎疫情持續升溫，東京都每日新增人數連續多日創下新高，其中位於台東區的永壽綜合醫院更是傳出群聚感染，人數直逼東京確診人數的一半。另一方面，鄰近東京的千葉縣一間身障設施「北總育成園」則傳出58人大規模群聚感染，其中更有32人是工作人員。

綜合日媒報導，永壽綜合醫院是東京的重點醫院，每天至少有上千人來往，然而院內一名家住茨城縣土浦市的女性職員於22日確診，該醫院相關人員（病患、醫護人員與家屬）在23日、24日、25日以及26日也分別出現2例、2例、11例以及10例確診，加上最初確診的女性職員，永壽總合醫院截至26日累計高達26例，因此院方也宣布，從當日起休診，僅安排十幾名工作人員，在門口協助患者轉介與相關應對。

另一方面，千葉縣身障設施北總育成園因有多名職員與病患出現高燒等症狀，因此進行大規模檢驗，其中有32名職員與26名病患出現陽性反應。此外，東京都中央區國立癌症研究中心中央醫院有兩名護理師染疫，兩人皆是在嗅覺與味覺出現異常後，申請接受檢查，且都出現陽性反應，目前該醫院預計針對院內所有住院病人、醫生與護理師，共計150餘人進行篩檢。