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瑞士燈光藝術家馬特洪峰投射「打氣標語」　盼全人類共度難關

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▲瑞是燈光藝術師Gerry Hofstetter在馬特洪峰上替全球打氣。（圖／美聯社）

▲瑞士燈光藝術師Gerry Hofstetter在馬特洪峰上替全球打氣。（圖／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情席捲歐洲，嚴重疫區之一的瑞士截至29日上午為止累積確診病例為13,213名，死亡207名。燈光藝術師蓋瑞（Gerry Hofstetter） 日前在阿爾卑斯山馬特洪峰亮起愛心圖樣，並打上「#hope」和「#stayhome」字樣，盼望全球能齊心趕緊度過這個難關。

▲瑞是燈光藝術師Gerry Hofstetter在馬特洪峰上替全球打氣。（圖／美聯社）

▲▼Gerry Hofstetter留下的字樣。（圖／美聯社）

▲瑞是燈光藝術師Gerry Hofstetter在馬特洪峰上替全球打氣。（圖／美聯社）

綜合外媒報導，蓋瑞在馬特洪峰上以紅光投射出一個愛心，象徵全球齊心抗疫、共度難關，接著又在最高峰上投下「#hope」和「#stayhome」，呼籲民眾盡量待在家中不要出門，且要隨時保持樂觀，不要灰心。

▲瑞是燈光藝術師Gerry Hofstetter在馬特洪峰上替全球打氣。（圖／美聯社）

▲瑞士馬特洪峰。（圖／美聯社）

另外，瑞士鐘錶業龍頭品牌勞力士（Rolex）在近日宣布關閉在瑞士所有工廠，直到疫情趨緩才會恢復，而其他鐘錶業品牌像百達翡麗（Patek Philippe）、宇舶錶（Hublot）等也紛紛跟進宣布休廠。據悉，鐘錶業是瑞士第三大出口業，工廠停擺估計損失慘重。

不過，全球各大精品業為了協助防疫，也紛紛宣布關閉原有生產線，改投入生產防疫物資，義大利精品品牌Gucci和Prada更為了響應當局防疫，開始生產口罩、醫用防護衣等，分配給第一線的醫護人員使用。

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