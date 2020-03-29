世界首例！冰島出現「雙重新冠病毒感染者」帶突變病毒　近40種變異竄全國

▲新冠病毒在冰島出現雙重感染者。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在全球肆虐嚴重，就連在北歐國家也無法倖免。日前冰島基因研究機構針對當地所有確診病患進行研究，專家竟找出40種突變病毒，甚至還有一名患者的體內存在兩種新冠肺炎病毒，其中一個為變異種，可能將是全球首例「雙重感染者｣。

根據冰島當地媒體報導，冰島deCODE基因公司針對該國確診病患進行研究，發現其中一名患體內出現2種新冠肺炎病毒，其中一個為已變異的新冠病毒，且比原先的病毒更加具有傳染力、致命力。執行長斯特芬森（Kári Stefánsson）表示，推測新冠病毒很可能隨著時間、宿主而變異，目前尚在確認這樣的可能性，但該病患的雙重感染，可能將會是世界首例。

deCODE基因公司目前在冰島的確診病患身上中，發現共40種新冠病毒突變，其中有7種是來自於曾去英國看過同一場足球賽的人。日前冰島推行全國篩檢，目前約有1萬人進行抽樣檢測，5000人沒有病症，但卻有48％是陽性反應。

斯特芬森也表示，「這是令人擔憂的狀況。」因為冰島確診人數可能相當高，但是卻是無症狀患者居多，這樣的傳染風險反而更高，但仍希望可以藉由這樣的研究，確定最初期新冠病毒是如何進入冰島。截至29日上午，冰島確診病患達到962例、死亡2例。