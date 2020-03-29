單日260死亡創新高！　英國累計破千「首相、衛生部長都確診」

▲英國倫敦醫療體系面臨龐大疫情壓力。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦28日專電

英國的新冠肺炎死亡人數今天突破1000人，來到1019例，相較昨天的759 人死亡增加260例。260人是英國爆發新冠肺炎疫情以來，最高單日死亡人數，相較27日增加34%。

根據政府數據，截至27日下午5時，有1019人死於 2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），1 萬7089人確診。英國首相強生（Boris Johnson）本人也因為確診而自我隔離中。

▲英國首相強生與女友西蒙茲（Carrie Symonds）。（圖／達志影像／美聯社）。

英國廣播公司（BBC）報導，新增死者中有246人在 英格蘭地區，年齡在33至100歲間，幾乎每個人都有其他疾病史，除了當中13人，不過這13名沒有疾病史的死者年齡都在63歲以上。

除了強生、衛生大臣韓考克（Matt Hancock）確診正在隔離中，英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty） 出現症狀，正在自我隔離，主管蘇格蘭事務的英國國務大臣傑克（Alister Jack）今天也表示，因為出現症狀 而開始自我隔離。英國目前每天的篩檢量能為6000人，不過政府希望 能夠在3月底前提升至1萬人，在4月中前達到2萬5000人 。（編輯：劉學源）

▲英國衛生部長確診，曾接觸首相強生。（圖／翻攝推特）

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