美國確診破12萬、2000死　川普：考慮強制隔離紐約、紐澤西、康州

▲川普說,「我現在正在考慮,我們可能不必這樣做,但有可能在今天的某個時候進行隔離,為期兩周。」(圖/路透)

記者陳俊宏/綜合外電報導

美國總統川普表示,考慮對紐約州、紐澤西州和康乃狄克州部分地區實施「強制隔離」,「今天將會做出決定。」對此,紐約州長庫莫回應,「我不知道這在法律上是否可行,我甚至不喜歡這樣的聲音。」

根據美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的最新統計,美國確診人數達到12萬1117人,死亡人數累計2010人,單日確診新增2萬400例、單日死亡增466例;其中,紐約州確診達到5萬2410例,接近總數的一半。

川普周六表示,由於新冠病毒爆發,他正在考慮紐約州、紐澤西州和康乃狄克州部分地區實施「強制性檢疫」,「有些人希望看到紐約州被隔離,因為這是一個熱點。」他說,「我現在正在考慮,我們可能不必這樣做,但有可能在今天的某個時候進行隔離,為期兩周。」

對此,紐約州長庫莫(Andrew Cuomo)表示,「我不知道這在法律上是否可行,我甚至不喜歡這樣的聲音。」目前尚不清楚川普是否具有在三州宣布隔離的法律權力。

I am giving consideration to a QUARANTINE of developing “hot spots”, New York, New Jersey, and Connecticut. A decision will be made, one way or another, shortly.