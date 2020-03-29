中國捐「10萬組快篩試劑」　菲律賓：準確率僅4成！我們沒用存起來

▲菲律賓確診總數突破千例，已68人病逝。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

菲律賓衛生部今天表示，根據世界衛生組織（WHO）標準，中國送來菲律賓的新冠肺炎檢驗試劑組中，部分試劑組準確率僅40%。

《中央社》報導，ABS-CBN新聞網報導，菲律賓衛生部助理部長維赫利（Maria Rosario Vergeire）今天在記者會上說：「中國送來給我們的第一批檢驗試劑組，準確率只有40%，因為準確率低，我們沒有用。這就是為什麼我們只把它們儲存起來。」

她表示，根據世衛標準，其他國家和團體送來菲國的檢驗試劑組的檢測結果是準確的。

中國捐贈10萬組2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢驗試劑組21日送達菲律賓。目前暫時無法得知維赫利所說的「第一批」檢驗試劑組數量有多少。

維赫利說：「我們向國人保證，在使用捐贈的檢驗試劑組前，我們會檢測它們。我們會看哪些（試劑組）品質低劣，不會用在我們國人身上。」

捷克、西班牙和土耳其日前先後傳出來自中國的檢驗試劑組正確率低。西班牙採購的快篩檢驗試劑組準確率僅30%；土耳其收到的試劑組正確率約30%到35%。

菲律賓今天通報新增272例確診新冠肺炎、14例死亡，這是菲國單日新增確診病例首次來到3位數，確診總數突破千例，疫情爆發後已68人病逝。