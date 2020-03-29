「16.5%醫護染疫」西班牙一天新增832死累計5690人亡　關鍵原因曝光

▲西班牙染疫醫護人員16.5%，高於死亡人數位居全球之冠的義大利。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

西班牙2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例增加速度雖見趨緩，但單日死亡人數續創新高，專家認為，這是人口大量老化、社交行為以及醫療系統脆弱所致。

《中央社》報導，西班牙今天新增832起死亡病例，刷新昨天創下的單日新高，總計死亡人數來到5690人。同時，西班牙染疫醫護人員更占16.5%，高於死亡人數位居全球之冠的義大利，後者僅有8%醫護感染。

半島電視台（Al Jazeera）報導，西班牙當地媒體認為，最明顯原因在於公共衛生機構能夠應對新冠肺炎或任何病毒所引起大流行病的資源並不均衡，且據報已耗盡。

西班牙學者某種程度也同意這是一個可能原因，但也強調其他多項因素。歐洲疾病預防管制中心（ECDC）就指出，新冠肺炎能造成何種影響取決於一國事先的準備程度以及快速處置的能力。

▼西班牙疫情持續延燒。（圖／路透）

如果病例增加快速，又不一定有足夠抗疫的人力和物力資源，則疫情影響就會嚴重。西班牙醫療工會聯盟（CESM）先前就曾抗議，衛生部沒有盡快提供醫療人員足夠防護設備，導致前線人員無法降低染疫風險。

專精於社會衛生政策的哥多華大學（Cordoba University）社會學研究員兼助理教授耶南德茲（Jose Hernandez）告訴半島電視台，西班牙初期疫情擴散的基本原因在整體人民對病毒的風險意識太低。此外，馬德里等城市的人口密度太高，加上當地習慣以親臉及擁抱等方式打招呼。

他也指出，西班牙有龐大的老年人口，非常容易染病，偏偏養老院一般都欠缺足夠的醫療資源。

耶南德茲認為，最重要的是，西班牙的醫院及醫療服務機構是由不同自治區管理，形成潛在不平等現象。儘管地方政府能要求馬德里中央政府提供援助，但卻也增加中央對醫療戰畧決策判斷不當的風險。