　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「16.5%醫護染疫」西班牙一天新增832死累計5690人亡　關鍵原因曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠病毒,新冠肺炎,西班牙軍事應急部隊（UME）。（圖／路透）

▲西班牙染疫醫護人員16.5%，高於死亡人數位居全球之冠的義大利。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

西班牙2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例增加速度雖見趨緩，但單日死亡人數續創新高，專家認為，這是人口大量老化、社交行為以及醫療系統脆弱所致。

《中央社》報導，西班牙今天新增832起死亡病例，刷新昨天創下的單日新高，總計死亡人數來到5690人。同時，西班牙染疫醫護人員更占16.5%，高於死亡人數位居全球之冠的義大利，後者僅有8%醫護感染。

半島電視台（Al Jazeera）報導，西班牙當地媒體認為，最明顯原因在於公共衛生機構能夠應對新冠肺炎或任何病毒所引起大流行病的資源並不均衡，且據報已耗盡。

西班牙學者某種程度也同意這是一個可能原因，但也強調其他多項因素。歐洲疾病預防管制中心（ECDC）就指出，新冠肺炎能造成何種影響取決於一國事先的準備程度以及快速處置的能力。

▼西班牙疫情持續延燒。（圖／路透）

▲西班牙,馬德里,新冠肺炎,武漢肺炎。（圖／路透）。

如果病例增加快速，又不一定有足夠抗疫的人力和物力資源，則疫情影響就會嚴重。西班牙醫療工會聯盟（CESM）先前就曾抗議，衛生部沒有盡快提供醫療人員足夠防護設備，導致前線人員無法降低染疫風險。

專精於社會衛生政策的哥多華大學（Cordoba University）社會學研究員兼助理教授耶南德茲（Jose Hernandez）告訴半島電視台，西班牙初期疫情擴散的基本原因在整體人民對病毒的風險意識太低。此外，馬德里等城市的人口密度太高，加上當地習慣以親臉及擁抱等方式打招呼。

他也指出，西班牙有龐大的老年人口，非常容易染病，偏偏養老院一般都欠缺足夠的醫療資源。

耶南德茲認為，最重要的是，西班牙的醫院及醫療服務機構是由不同自治區管理，形成潛在不平等現象。儘管地方政府能要求馬德里中央政府提供援助，但卻也增加中央對醫療戰畧決策判斷不當的風險。

ET快訊
台中男吃火鍋「錯過1000萬發票」差1號全中！老闆公告尋人　
我們能幫忙！紐西蘭總理PO口罩機器影片「有亮點」　原來是來自
美國確診破12萬、2000死　川普：考慮強制隔離紐約、紐澤西
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

單日260死亡創新高！　英國累計破千「首相、衛生部長都確診」

美國確診破12萬、2000死　川普：考慮強制隔離紐約、紐澤西、康州

中國捐「10萬組快篩試劑」　菲律賓：準確率僅4成！我們沒用存起來

快訊／北韓又發射不明飛行物！本月第4次　南韓、美、日緊急分析

「16.5%醫護染疫」西班牙一天新增832死累計5690人亡　關鍵原因曝光

不斷更新／美國確診破10萬！州長古莫：紐州將建4緊急醫療點　擴增4千床位

不斷更新／義大利死亡人數「突破1萬人！」　累積確診92472例

快訊／和首相「坐同一張沙發」　3天後發燒！英國內閣大臣宣布：自我隔離

美國確診破10萬人「世界最嚴重」　他3月初就預言：1個月後肯定很糟糕

WHO高層受訪　一聽到台灣「畫面秒斷掉」...尷尬9秒回：中國做得很不錯

許效舜憂心辛龍「不可以有錯誤的想法」　庹宗康不捨：他覺得他沒做好所有的事..

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

曾國城不捨辛龍「他太愛劉真」　聶雲曝最美回憶：永遠記得她

劉真深愛老公「講到辛龍都會笑」　 陳美鳳不捨9年老弟：留下來的人更辛苦

Lisa《青你2》親自示範帥氣舞蹈　練習生一旁讚嘆：好好看！

塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰

防疫新招？英國女怕爆新冠肺炎　躲「太空球」逛超市...網：誇張

防疫新招？他自製「頭戴雨傘防護罩」吃麵、搭捷運完美隔離...畫面超羞恥

天天跑步機報到！肉哥慢跑7個月 狂削22公斤鮪魚肚、竹筍奶bye～

《青你2》謝可寅C位Rap態度超殺！　「獲全場最高票」組合直接逆襲

單日260死亡創新高！　英國累計破千「首相、衛生部長都確診」

美國確診破12萬、2000死　川普：考慮強制隔離紐約、紐澤西、康州

中國捐「10萬組快篩試劑」　菲律賓：準確率僅4成！我們沒用存起來

快訊／北韓又發射不明飛行物！本月第4次　南韓、美、日緊急分析

「16.5%醫護染疫」西班牙一天新增832死累計5690人亡　關鍵原因曝光

不斷更新／美國確診破10萬！州長古莫：紐州將建4緊急醫療點　擴增4千床位

不斷更新／義大利死亡人數「突破1萬人！」　累積確診92472例

快訊／和首相「坐同一張沙發」　3天後發燒！英國內閣大臣宣布：自我隔離

美國確診破10萬人「世界最嚴重」　他3月初就預言：1個月後肯定很糟糕

WHO高層受訪　一聽到台灣「畫面秒斷掉」...尷尬9秒回：中國做得很不錯

6縣市增確診　全台283例分布曝：台北80、新北67、桃園29、台中28、高雄22

單日260死亡創新高！　英國累計破千「首相、衛生部長都確診」

C羅自願放棄400萬！　全隊減薪為尤文圖斯省下1億美元

全台港式餐廳TOP 10！高雄人激推最好吃烤鴨、必點黯然銷魂飯

美國確診破12萬、2000死　川普：考慮強制隔離紐約、紐澤西、康州

亞洲紀錄保持人確診　「伊朗英雄」曾拿奧運獎牌創歷史

中國捐「10萬組快篩試劑」　菲律賓：準確率僅4成！我們沒用存起來

搭載光電飛行控制系統　日本獨力設計新一代隱形戰機

好時髦！LV、FENDI把鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

快訊／北韓又發射不明飛行物！本月第4次　南韓、美、日緊急分析

黃立成帶20歲正妹女星回家！　 「深夜親熱摸摸」全被拍

國際熱門新聞

14歲小媽媽想揪友出去嗨　吊死1歲兒「塞嬰兒車底」

京都大學念4年「肥宅→花美男」

救命藥在哪　WHO譚德塞回應了！

專訪WHO高層問「台灣問題」　官員突斷線9秒

惡劣哥拒絕隔離　爽完百人慶生趴「等吃15年牢飯」

蝙蝠集體暴斃　他逛公園見屍嚇傻

美國確診破10萬人　他預言成真了

最大保險套廠停產..業者：這很可怕

中國捐10萬組快篩試劑　菲律賓：準確率僅4成！沒用

義大利死亡人數激增　累積破1萬

AV女優今井夢露　2片賺600萬

即／曾坐同一張沙發　英內閣大臣隔離

美國確診破12萬、2000死　川普：考慮強制隔離紐約等三州

美確診10萬　紐約州將建4醫療點

更多熱門

相關新聞

美國確診破12萬、2000死　川普：考慮強制隔離紐約等三州

美國確診破12萬、2000死　川普：考慮強制隔離紐約等三州

美國總統川普表示，考慮對紐約州、紐澤西州和康乃狄克州部分地區實施「強制隔離」，「今天將會做出決定。」對此，紐約州長庫莫回應，「我不知道這在法律上是否可行，我甚至不喜歡這樣的聲音。」

亞洲鐵餅紀錄保持人確診感染

亞洲鐵餅紀錄保持人確診感染

中國捐10萬組快篩試劑　菲律賓：準確率僅4成！沒用

中國捐10萬組快篩試劑　菲律賓：準確率僅4成！沒用

美確診10萬　紐約州將建4醫療點

美確診10萬　紐約州將建4醫療點

義大利死亡人數激增　累積破1萬

義大利死亡人數激增　累積破1萬

關鍵字：

西班牙新冠肺炎武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／桃警開槍擊斃女乘客　列過失致死被告

無法親自到靈堂…劉香慈悲痛：請原諒我

賴琳恩結婚3年突PO「一家3口照」

腦死病患家屬「想捐心給劉真」卡關2原因

14歲小媽媽想揪友出去嗨　吊死1歲兒「塞嬰兒車底」

台北檢疫男逃跑不繳100萬　將發催繳令

京都大學念4年「肥宅→花美男」

羅志祥、周揚青爆「終於和好了」！一段甜蜜影片隔空放閃

救命藥在哪　WHO譚德塞回應了！

強尼戴普監視器影片外流　安珀赫德婚內偷腥馬斯克

謝震武第1個奔劉真靈堂　曝「辛龍的難過超乎大家想像」

急凍14℃返冬！鋒面+擾動+冷空氣下周到

案269接待「神秘貴賓」　竟是官員兒子

謝和弦出事前私訊瘦子：要去抽大麻！

5萬kg噁培根竄早餐店！過期豬肉重製賣

更多

最夯影音

更多
許效舜憂心辛龍「不可以有錯誤的想法」　庹宗康不捨：他覺得他沒做好所有的事..

許效舜憂心辛龍「不可以有錯誤的想法」　庹宗康不捨：他覺得他沒做好所有的事..
兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

曾國城不捨辛龍「他太愛劉真」　聶雲曝最美回憶：永遠記得她

曾國城不捨辛龍「他太愛劉真」　聶雲曝最美回憶：永遠記得她

劉真深愛老公「講到辛龍都會笑」　 陳美鳳不捨9年老弟：留下來的人更辛苦

劉真深愛老公「講到辛龍都會笑」　 陳美鳳不捨9年老弟：留下來的人更辛苦

Lisa《青你2》親自示範帥氣舞蹈　練習生一旁讚嘆：好好看！

Lisa《青你2》親自示範帥氣舞蹈　練習生一旁讚嘆：好好看！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面