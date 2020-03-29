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記者專訪提問「台灣會籍問題」　WHO高層斷線9秒...尬回：中國做得很不錯

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▲▼來自加拿大的公共衛生專家艾沃德（Bruce Aylward）博士。（圖／路透）

▲加拿大流行病學專家艾沃德（Bruce Aylward），同時也是WHO助理總幹事艾沃德。（圖／路透）

記者陳致平／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情延燒全球，台灣在首波防疫上的表現備受世界肯定。世界衛生組織（WHO）助理總幹事艾沃德（Bruce Aylward）接受香港電台記者視訊訪問，被問及「WHO是否會重新考慮讓台灣加入」時，他先是停頓了幾秒，接著視訊電話隨即因不明原因中斷，記者不放棄重新撥通電話後，再問一次相同的問題，沒想到艾爾沃德又停頓了幾秒，改口稱讚中國防疫做得相當不錯。

香港電台英語節目脈搏（The Pulse）於28日上傳了新的一集專題報導，聚焦於新冠肺炎對全球帶來的影響，以其各國的防疫情況，其中包括美國紐約、英國倫敦和義大利倫巴底，並透過網路視訊訪問了多位民眾及專家。

▲美國,紐約,新冠肺炎,檢測,艾姆赫斯特,Elmhurst,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國紐約市新冠肺炎嚴峻，每天面臨激增病患，負擔沉重。（圖／達志影像／美聯社）

在節目的最後20分鐘，記者唐若韞透過視訊電話訪問WHO助理總幹事艾沃德，她問到「WHO是否會重新考慮讓台灣加入」，艾爾沃德先是皺眉，接著停頓了約莫9秒鐘，唐若韞為了確定艾沃德能否聽到她的聲音，再次說了「哈囉」，對方回應道，「很抱歉，我沒聽到你的問題」。

唐若韞馬上接話，「沒有關係，讓我再重複一次我的問題」，沒想到艾沃德卻說，「不用了，沒關係，我們可以進行到下一題」。 唐若韞繼續追問，她表示，「我真的很好奇，想問一些和台灣有關的議題」，沒想到螢幕上的艾爾沃德的畫面隨即消失，視訊電話疑似因不明原因遭切斷。

面對突如其來的意外狀況，記者仍然不放棄，重新撥了通電話給對方，接續剛才的訪問。她說道，「我想要知道你是如何評斷台灣直到目前為止，在防疫方面上的表現？」 艾爾沃德則顧左右而言他，回應道「嗯，我們已將談論過中國了，你知道的，如果你檢視中國各區域的情形之後，會發現他們其實做得相當不錯。」他話鋒一轉，表示「謝謝你邀請我參加這項訪談，也祝你們在香港的防疫工作順利」。

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▼節目專訪WHO助理總幹事艾爾沃德片段。

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