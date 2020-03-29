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別讓銀行A走你的錢！　信用卡剪卡前要注意「5手續」

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▲購物,衝動購物,消費,信用卡,皮夾,儲蓄。（圖／翻攝自pixabay）

▲專家提醒，信用卡剪卡前，要先確認5件事，避免影響自身的權益。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

各家銀行陸續更新信用卡優惠，聰明的持卡人遇到回饋縮水時，忍不住都會想剪卡，不過，若是不小心停掉尚未繳清分期帳款，或是點數尚未兌換的信用卡，可能都會影響自己的荷包，專家提醒，在信用卡剪卡前，要先確認5件事，別讓銀行A走你的錢。

Money101金融比較平台經理呂芝穎表示，依據主管機關規定，發卡銀行都需要明列優惠、服務的期間以及適用條件，建議持卡人應定期檢視信用卡，並提出3大卡片管理重點，首先是隨時了解卡片的權益、優惠，以免錯失用卡福利；第二，消費習慣能輕鬆符合減免年費的門檻；第三，卡片「冰」超過半年沒有使用，就要考慮是否剪卡。

請繼續往下閱讀...

如果民眾決定將信用卡停用，也就是一般人所稱的「剪卡」，Money101提出5點「剪卡」注意事項，以確保持卡人權益。第一、剪卡前應先向發卡銀行了解過去消費累積到的紅利、刷卡金、哩程等是否「歸戶」，以及剪卡後是否會因此失效。如果會，建議停卡前先將紅利、哩程兌換為禮品，或是再新增相當於刷卡金累積餘額的消費，將刷卡金折抵掉，以避免辛苦累積到的刷卡回饋前功盡棄。

不過，近年來市場出現綁定數位帳戶的現金回饋卡反倒沒有「剪卡後回饋歸零」的狀況，因為回饋都是採「現金」直接入帳至銀行帳戶，像是台新@GoGo卡、FlyGo卡，或是永豐大戶卡，回饋金一旦入帳，也能直接領出現金。

另外，以「虛擬幣」回饋的卡片也不會出現「剪卡後回饋歸零」的狀況，例如聯邦賴點卡、中信LINE Pay卡、玉山Pi拍錢包信用卡、國泰蝦皮購物聯名卡等都是回饋第三方平台的虛擬幣，因此剪卡後，只要仍保有該平台的會員身份，仍可在有效期限內折抵使用。

第二，了解過去是否有以該張信用卡進行分期，一旦剪卡後，銀行會將剩餘未清償帳款一次列帳於當期帳單。Money101建議，持卡人應評估當月是否可以一次繳納剩餘帳款，以免支付不出卡費，不僅影響信用，還產生循環信用利息。

第三，電子票證聯名卡，確認卡片附加的電子票證是否還有餘額，餘額可到特約通路用光，也可前往電子票證公司服務處進行人工退款。

第四，確認是否有以該張信用卡進行保費、水費、電費、電話費等自動代扣繳，若有的話，務必記得向保險公司、台電、自來水公司更改扣繳信用卡，以免影響自身的權益。

第五，有無綁在第三方平台，像是行動支付App、外送皮台、計程車App等等，以免交易失敗。

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