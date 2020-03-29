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信心不減！法人：第二季投資掌握五大主軸　股債市各有表現機會

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▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

受到新冠肺炎疫情延燒，全球瀰漫對病毒恐懼，風險性資產也下修20%以上，全球股市同步經歷了動盪的第一季，展望第二季，富蘭克林華美投信表示，儘管目前仍受疫情拖累全球經濟成長，市場消費需求降低，使得部分產業面臨生存危機，資本市場波動仍大，但投資應該保持信心，繼續定期定額或逢低分批投資，將重新於疫情控制之後，獲得較多的表現機會。

雖受疫情影響全球市場難以捉摸，股債市波動加大，但富蘭克林華美投信認為，全球各國政府已陸續推出財政與貨幣政策，希望減緩疫情對經濟的衝擊，再加上美國再擴大QE資金寬鬆程度，預料將逐步刺激到終端消費市場，故現階段應該利用F.A.I.T.H.五大主軸投資，並保持信心，冷靜且持續分散配置，才能守得雲開見月明，獲得後續的轉機。

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富蘭克林華美投信指出，F.A.I.T.H.是代表第二季建議五大投資主軸，F為Foundation基礎配置、A為A-share的A股市場、I為Income收益題材、T為Taiwan台股市場、H為Healthcare醫療保健題材，建議互相搭配，可增持投資級債券、特別股等資產，先以降低核心資產的波動度，並以定期定額加碼股票型產品如醫療保健、大陸A股、台股基金等部位來輔助。

富蘭克林華美投資級債券基金經理人陳姵穎表示，短期股市震盪尋底機率仍高，但恐慌情緒漸降溫，VIX指數近週自82回落至70以下，暫時未再創高，建議耐心等待風險性資產落底，同時，投資級債市率先獲得聯準會(Fed)政策奧援，有助於降低違約風險，近期已有一定幅度修正，建議可繼續持有，以爭取中長期收益的機會

▲▼國光生技研發實驗室新冠肺炎候選疫苗選定檢測,微生物實驗室。（圖／記者徐斌慎攝）

▲ 生技醫療在第二季是重點題材。圖為國光生技研發實驗室新冠肺炎候選疫苗選定檢測。（圖／記者徐斌慎攝）

富蘭克林華美全球醫療保健基金核心基金經理人黃壬信則認為，疫情衝擊由中國大陸先開始，持續擴散至歐洲與美洲地區，之前位居重災區的中國大陸疫情已經漸漸和緩，湖北省已經解除封城令，而武漢將再等14日即可有條件開放，這波疫情衝擊又快又猛，讓市場也重新審視新生技醫療、遠端醫學看診技術、大陸醫藥等相關產業，後續可望獲得較大發展與表現機會

此外，富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達進一步指出，現階段大陸的疫情已經逐漸淡化，隨著當地各省復工達90%，預計各產業供應鏈也動起來，除了先前看好的資料中心、互聯網、生技醫療等，這波疫情也帶來新形態消費結構轉變，如軟體、電商、零售銷售與新能源、基礎建設等發展空間很大，短期在A股修正後本益比僅10.6倍，投資價值浮現，相對全球前十大交易股市價值面較具吸引力，建議投資人不妨持續逢低布局中國大陸，或以定期定額介入

再者，因這波修正起因於疫情，要終結也看疫情臉色，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄則認為，台股市場波動仍偏大，這波看似跟隨美股急漲急跌，建議可以降低持股，或分散產業均衡布局，例如較不受疫情影響的生技醫療、資料中心、伺服器、互聯網與民生必需品消費類股，或是先等待大盤量縮築底之後，再逢低擇優進場

富蘭克林華美投信表示，針對2020年第二季展望，雖不知新冠疫情的後續發展，但投資人必定要保持信心，操作相對審慎偏保守，手中資金不妨分批進場佈局，或持續以定期定額方式，分散投資F.A.I.T.H.五大類基金產品，掌握相關資產後續回歸基本面下的表現空間。

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