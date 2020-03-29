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近7成民眾改變消費習慣　網購、外送平台成最大受益者

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▲台北市美食外送司機產業工會籌備會，food panda熊貓外送員抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎疫情蔓延，外送平台反倒受益。（圖／記者林敬旻攝）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，勞工朋友下班後的生活，大多數也受到疫情影響，yes123就針對疫情所造常影響作調查，農曆年後開工迄今，有49.6%的人透露，曾因疫情關係取消旅遊計畫；還有52.8%表示，曾因疫情關係取消親人、朋友聚會計畫。

基於防疫考量，68.8%的人更指出，近期因此改變「食衣住行育樂」方面的生活習慣。其中主要的改變，在可複選狀況下，依序為，居家自煮取代外食(46.2%)、在家看網路節目、電影(44.1%)、網購次數變多(36.9%)、出門少搭計程車、大眾運輸工具，改騎車、開車(31.8%)，以及叫外送服務次數變多(26.3%)、在家玩線上遊戲(20.3%)、在家以線上課程進修(8.1%)。

請繼續往下閱讀...

yes123求職網發言人楊宗斌更預估，從視訊軟體公司、網購平台到線上教學業者，業績持續受惠，帶動資安工程師、客服、數位行銷人員、專業老師等職缺的成長。還有量販店、超商通路，甚至是餐廳、飯店，紛紛擴大宅配、外送業務，物流人員的需求也跟著增加。

不過楊宗斌認為，若以長期來看，想降低傳染病造成的突發營運風險，就是「職場數位化」，像是透過雲端系統辦公，以及「生產自動化」，像是熄燈工廠、AI掌控流程，也讓相關產業的人才需求，有望持續熱絡。

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