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全球已62萬人確診！4種「救命藥」何時好　WHO譚德塞回應了！

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▲▼譚德塞。（圖／翻攝自Facebook／World Health Organization）

▲世衛組織秘書長譚德塞。（圖／翻攝自Facebook／World Health Organization）

國際中心／綜合報導

全球新冠肺炎確診人數已突破62萬，世衛組織秘書長譚德塞27日表示，預估疫苗研發投入還需12至18個月，但不久後將有一項歷史性臨床試驗，將比較4種不同藥物及其組合的安全性和療效。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據統計，全球疫情確診人數已超過62萬，美國逾10萬4000人、義大利8萬6000人、西班牙6萬5000人。

根據中央社報導，世衛組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）曾在2月20日時表示，正在等待2項藥物臨床試驗結果，預估3週會有進一步結果；當時曾說一種是將2項治療愛滋病的藥物「洛匹那韋」（Lopinavir）及「利托那韋」（Ritonavir）結合在一起，另一種是測試名是瑞德西韋（Remdesivir）。

譚德塞3月18日表示世衛正與許多國家研究，哪種治療方法最有效，他3月27日在記者會進一步表示，目前距離疫苗研究投入，至少要12至18個月，但也表示挪威和西班牙已有病患即將加入試驗，測試4種不同藥物或藥物組合結果。

雖然譚德塞沒有進一步說明是哪4種藥物，但仍說這是一項歷史性的試驗，將大幅縮短原本所需要的時間。

不過，譚德塞也呼籲個人和國家不要用未經過證明的有效療法，以免反對人體有害。他舉出，最近的伊波拉疫情中，一些在臨床試驗原本被認為有效的藥，最後效果不如其他藥物。

Daily media briefing on COVID-19

Daily media briefing on COVID-19 with Tedros Adhanom Ghebreyesus

世界卫生组织發佈於 2020年3月27日 星期五

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全球已62萬人確診！4種「救命藥」何時好　WHO譚德塞回應了
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