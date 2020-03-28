　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大群蝙蝠集體暴斃！他逛公園驚見「屍群」嚇傻　3大原因造成

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼以色列成群蝙蝠暴斃從天而降 居民嚇稱「聖經預言成真」。（圖／翻攝自Adi Moskovits臉書）

▲以色列發生一大群蝙蝠突然集體暴斃的詭異現象。（圖／翻攝自Adi Moskovits臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在全球大爆發，有專家指出病毒可能源自於蝙蝠，讓大眾對於蝙蝠等野味格外敏感。以色列最近有民眾發現一個詭異場景，大群蝙蝠突然在空中暴斃墜落地面，嚇得他趕緊拍照上傳臉書詢問「有人知道發生什麼嗎」，照片立刻引發網友熱烈討論，還有人聲稱是聖經中的末日預言要成真了。

根據Breaking Israel News報導，以色列一名男子阿迪（Adi Moskowits）22日在臉書社團表示，他21日經過拉馬干（Ramat Gan）甘勒米公園（Gan Leumi park）時，發現公園內的草地上都是蝙蝠的屍體，死亡的蝙蝠看起來都相當年輕，外表也看不出有任何外傷，詭異的畫面讓他傻眼說，究竟發生什麼情況。

照片分享後，立刻引發網友熱烈討論，有人說，「感覺是寒冷殺了牠們」、「趕快報警吧，看起來好詭異」、「可能有人因為恐慌，噴灑了毒藥之類的」、「顯然是寒冷殺害了牠們」、「也許是有人因為恐慌和無知，下毒殺了牠們」，甚至有網友認為，這個畫面就是聖經中描述的末日場景。

報導指稱，以色列蝙蝠協會創辦人利夫希茨（Nora Lifshitz）表示，照片中許多蝙蝠相當年輕、沒有受傷跡象，這種現象非常的罕見，應該是這一周天氣太冷，蝙蝠受不了寒流才會集體暴斃死亡。除了寒冷之外，也有民眾懷疑是有人故意下毒，甚至有人認為是5G基地台的電波造成的。

ET快訊
大群蝙蝠集體暴斃！他逛公園驚見「屍群」嚇傻　3原因造成
啃老男刺死19歲男大夜工讀生　桃院收押未禁見
謊稱買優酪乳！三重男居家檢疫趴趴走　新北重罰20萬
無法親自到劉真靈堂…劉香慈悲痛：請原諒我！心碎曝「生前約定」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈伯服役30年　NASA公開366張照片供天文迷觀賞「生日宇宙」

不斷更新／全球破60萬人染疫　俄羅斯宣布關閉邊境

沙烏地發燒男逛超市吐痰在推車上　檢驗確診「最高判死刑」

大群蝙蝠集體暴斃！他逛公園驚見「屍群」嚇傻　3大原因造成

【黃寶慧】慧眼看天下／美無限QE能救川普選情！？　「戰疫」如世界大戰Ⅲ　美航母闖南海秀肌肉

隱眼族小動作成「防疫漏洞」　美國眼科醫學會建議：改戴眼鏡

川普誓言「百日內產10萬台呼吸器」　有多還能幫助歐洲重災區

哈佛放榜錄取亞裔佔24%！　校方「不歧視」展現廣大的胸襟

澳洲泥蟹價格慘跌6成多！　漁民：航班少無法保證新鮮度

紐約州長要3萬台呼吸器　川普：數字被誇大

塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰

王彩樺在劉真靈堂淚崩「再也看不到她了」　白雲心疼辛龍：任務正要開始

巴拉圭議員批台只捐口罩物資過少　加碼要呼吸器外交部：視需求協助

世衛譚德塞防疫做法惹怒全球！　日本副首相：WHO應改稱CHO

小S陪伴辛龍「要哭我們一起哭」　劉真離開..羅霈穎：老天怎麼這麼狠

細磨米漿、添柴火用大灶蒸熟　阿嬤48hrs親製古早味蘿蔔糕

辛龍穿愛的襯衫一早抵靈堂　「繡龍設計來自劉真」有洋蔥

要多忙？驚見前方車輛超嗨狗乘客 「左右邊互換」探窗外！大玩影分身

英情侶稱沒錢！住1晚250元隔離所 嫌「像監獄」...陳時中：我們沒虧待人

天天跑步機報到！肉哥慢跑7個月 狂削22公斤鮪魚肚、竹筍奶bye～

哈伯服役30年　NASA公開366張照片供天文迷觀賞「生日宇宙」

不斷更新／全球破60萬人染疫　俄羅斯宣布關閉邊境

沙烏地發燒男逛超市吐痰在推車上　檢驗確診「最高判死刑」

大群蝙蝠集體暴斃！他逛公園驚見「屍群」嚇傻　3大原因造成

【黃寶慧】慧眼看天下／美無限QE能救川普選情！？　「戰疫」如世界大戰Ⅲ　美航母闖南海秀肌肉

隱眼族小動作成「防疫漏洞」　美國眼科醫學會建議：改戴眼鏡

川普誓言「百日內產10萬台呼吸器」　有多還能幫助歐洲重災區

哈佛放榜錄取亞裔佔24%！　校方「不歧視」展現廣大的胸襟

澳洲泥蟹價格慘跌6成多！　漁民：航班少無法保證新鮮度

紐約州長要3萬台呼吸器　川普：數字被誇大

雞蛋糕妹「一件式」秀美腿 她嬌喊：這闆娘很可以！

國際熱門新聞

AV女優今井夢露　2片賺600萬

印度超級傳播者　4萬人強制隔離

即／西班牙王室成員　新冠肺炎病逝

懶人包！義一夜死969人　醫療體系崩潰「只剩滿地棺材堆放」

哈利、梅根定居加州　英媒曝關鍵

紐澳良疫情爆發！100萬人嘉年華成禍首

最大保險套廠停產..業者：這很可怕

更／全球破60萬人染疫　東京暴增60多例

日媒報導：台灣的「鐵人大臣」人氣沸騰

京都大學念4年「肥宅→花美男」

14歲小媽媽想揪友出去嗨　吊死1歲兒「塞嬰兒車底」

101歲人瑞戰勝新冠病毒！確診1周...痊癒出院了

學人專文：應讓台灣加入WHO

快訊／川普簽署「美國2兆美元刺激經濟方案」

更多熱門

相關新聞

餐飲業疫情寒冬　這間餐廳卻逆勢展店

餐飲業疫情寒冬　這間餐廳卻逆勢展店

新冠肺炎疫情持續延燒，許多餐廳因來客數驟減，不敵疫情影響先後吹起熄燈號，當中不乏老牌知名餐廳。不過卻有餐廳選在這個時候擴大營業、重新開幕，並搭上防疫保健熱潮，推出防疫套餐。

三重男居家檢疫趴趴走「謊稱買優酪乳」重罰20萬

三重男居家檢疫趴趴走「謊稱買優酪乳」重罰20萬

苦苓轟英國情侶不知好歹「隔離完馬上驅逐出境」

苦苓轟英國情侶不知好歹「隔離完馬上驅逐出境」

「仁慈號」醫護船到了！　靠岸洛杉磯提供1000張病床

「仁慈號」醫護船到了！　靠岸洛杉磯提供1000張病床

酒精、肥皂洗手除菌率高　清水沖洗幾乎沒用

酒精、肥皂洗手除菌率高　清水沖洗幾乎沒用

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒以色列蝙蝠

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦出事前私訊瘦子：要去抽大麻！

劉真2個月前發現心臟出問題！4歲霓霓大哭「醫查覺不對勁」

即／桃園男正要去上大夜班！遭路人猛刺亡

劉真明頭七…突有飛蛾入靈堂　辛龍待11小時沒離開

腦死病患家屬「想捐心給劉真」卡關2原因

賴琳恩結婚3年突PO「一家3口照」

莉婭打電話求救　謝和弦遭強制送醫

謝震武第1個奔劉真靈堂　曝「辛龍的難過超乎大家想像」

快訊／酒駕男拒檢撞警　後座女乘客中彈

N號房趙主彬「侵犯伸狼爪」女團APINK普美！

洛克把她刺在身上...本本「鬆口2人關係」曝私下互動

巡田見2M長透明薄衣　青農碎唸牠

謝和弦、莉婭爆分手！公開「Keanna抓猴音檔」沒先商量

檢疫趴趴走挨罰　台中夫妻落跑離境

本土病例案268接觸者破百　陳時中坦言：此案比較複雜

更多

最夯影音

更多
塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰

塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰
王彩樺在劉真靈堂淚崩「再也看不到她了」　白雲心疼辛龍：任務正要開始

王彩樺在劉真靈堂淚崩「再也看不到她了」　白雲心疼辛龍：任務正要開始

巴拉圭議員批台只捐口罩物資過少　加碼要呼吸器外交部：視需求協助

巴拉圭議員批台只捐口罩物資過少　加碼要呼吸器外交部：視需求協助

世衛譚德塞防疫做法惹怒全球！　日本副首相：WHO應改稱CHO

世衛譚德塞防疫做法惹怒全球！　日本副首相：WHO應改稱CHO

小S陪伴辛龍「要哭我們一起哭」　劉真離開..羅霈穎：老天怎麼這麼狠

小S陪伴辛龍「要哭我們一起哭」　劉真離開..羅霈穎：老天怎麼這麼狠

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面