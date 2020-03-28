免費預購口罩有訣竅　刷卡、數位帳戶轉帳22元銀行全埋單

▲口罩實名制2.0第二輪預購結束，今日起至30日可透過網銀、信用卡或ATM轉帳等方式繳款。（示意圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

「口罩實名制2.0」第二輪預購結束，今（28）日開始進入付款，民眾可透過網銀、信用卡或ATM轉帳等方式繳款，多家銀行大打防疫優惠戰，持續推出刷卡、數位帳戶加碼回饋，提供3片口罩含運費共22元的全額回饋。

台新銀行加碼舉辦「網路行動銀行口罩實名制2.0全額回饋」活動，民眾至衛福部指定的eMask口罩預購系統或由健保快易通APP使用台新銀行網路或行動銀行成功轉帳支付口罩網購費用，每戶可享限定回饋22元，等於該次買口罩的費用全由台新買單。

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中國信託銀行續推「中信罩你」活動，提供刷卡、帳戶付款共2大方案，其中客戶刷中信卡繳費，每戶回饋5元刷卡金，等同3片省1片；另一種則是透過My Way台幣數位帳戶轉帳完成付款，享3片口罩含運費共22元的全額回饋。此外，My Way台幣數位帳戶客戶即日起至4月30日止，參與每一輪口罩線上預購活動以轉帳支付，皆可享一次全額回饋優惠。

為提供客戶更便捷的服務，台北富邦銀行即日起推出「富邦幫你付（富）」限時活動，只要在4月30日前透過北富銀LINE官方帳號，首次開立北富銀數位存款帳戶，並以此帳戶繳付口罩預購費，回饋100%，每人限回饋3次，等同口罩免費送給你，還可享美元定存3個月年息1.88%。

為服務廣大預購民眾線上刷卡需求，永豐銀行特別推出「口罩預購 永豐買單」限時優惠活動，即日起至5月31日，卡友只要刷永豐現金回饋JCB卡在「eMask口罩預購系統」完成線上繳費，可享等值刷卡金回饋，單次22元全額回饋，讓永豐為卡友買單，累計刷愈多次回饋愈多，每月享最高100元刷卡金回饋。

滙豐銀行配合第二輪口罩線上預購，3月25日至27日前至衛福部eMask口罩預購系統預購，並於3月28日至30日刷滙豐信用卡付款，不限卡別、無須登錄，除既有卡片權益外，再享7元刷卡金回饋。