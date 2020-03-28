隱眼族小動作成「防疫漏洞」　美國眼科醫學會建議：改戴眼鏡

▲美國眼科醫學會（AAO）建議，配戴隱形眼鏡者可以改戴眼鏡，減少感染病毒的風險。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者吳美依／編譯

美國眼科醫學會（AAO）表示，配戴隱形眼鏡的人，觸碰眼睛與臉部的機會遠遠高過其他人，雖然病毒透過眼部傳染的機會很低，但仍可以考慮改為配戴眼鏡，有效減少病毒附著眼睛黏膜的機會。臨床發言人斯坦納曼醫師（Dr. Thomas Steinemann）表示，眼鏡可提供多一點防護，預防飄浮在空氣中新冠病毒粒子。

根據CNN報導，美國眼科醫學會（AAO）表示，戴眼鏡可以有效減少碰觸眼睛與臉部的機會，防止病毒傳播。斯坦納曼提到，民眾配戴、取下隱形眼鏡，一天至少要碰到眼睛2次以上，觸碰臉部跟眼睛的次數也遠遠多於其他人，「你碰了眼睛，然後碰了身體其他部位，揉眼睛、抓臉、把手指放進嘴巴或鼻孔裡。有些人不是很衛生，可能會忘記先洗手。」

根據全球病例，大約1-3％新冠肺炎患者出現結膜炎症狀。斯坦納曼解釋，結膜也是一種黏膜，「很濕潤舒適，適合病毒生存，事實上，很多微生物容易附著在結膜上，或附著在碰到結膜的隱形眼鏡上。」他提醒民眾常洗手，不要隨意觸碰臉部，避免搓揉眼睛，也需勤加消毒隱形眼鏡。

斯坦納曼提到，第一線醫療人員的眼部防護至關重要，雖然病毒比較可能從嘴巴跟口腔傳播，透過眼睛感染的機率很小，但對於一般人而言，眼鏡也可提供多一點防護，預防飄浮在空氣中新冠病毒粒子。

談到透過眼睛感染病毒的可能性時，斯坦納曼表示，「你會從眼睛感染新冠病毒嗎？理論上是有可能的，但我們沒有證據。」美國范德比大學傳染疾病學者沙夫納（William Schaffner）則說，「我猜是有可能的，但我一直都認為這有一點牽強。」

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