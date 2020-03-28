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中信銀西進腳步不停歇　上海虹橋支行營業執照到手

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▲▼中信金融園區。（圖／記者李毓康攝）

▲中信銀宣布，上海虹橋支行取得營業執照，預定於今年4月17日開業。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

中國信託銀行27日宣布，中國信託銀行上海虹橋支行取得營業執照，預定於今年4月17日開業，開業後將隸屬於中國信託銀行上海分行旗下支行，這也是繼2015年8月中國信託銀行上海自貿試驗區支行開業後，在上海地區又新增一支行據點。

中信銀行表示，目前在大陸地區已有4家分行及1家支行，分別為上海、廣州、廈門、深圳分行及上海自貿試驗區支行，主要服務對象為具有跨境需求的台港陸商、全球性供應鏈集團客戶及大陸本地實體經濟廠商，2019年大陸地區分行資產總規模約34.44億美元，稅前盈餘0.34億美元，已經邁入獲利成長階段。

請繼續往下閱讀...

中信銀行指出，上海分行自2012年3月開業以來，每年獲利均穩定成長。去年底資產規模已超過28億美元，考量上海地區腹地廣大，配合上海分行業務發展需求，特別選址於閔行區作為虹橋支行設立的據點，閔行區位於上海市中部，為虹橋綜合交通樞紐，也為上海工商活動最密集的區域之一。

中信銀行期許，虹橋支行開業後，除了深耕浦西區域客戶，也能與位於浦東的上海分行、自貿試驗區支行形成東西連動金融服務網，未來自貿試驗區支行配合上海自貿片區的發展，虹橋支行深耕長江經濟帶，形成橫跨浦東浦西的雙軸服務。

中國信託大陸布局策略在符合監理要求前提下，穩健的深耕市場，未來將持續擴張兩岸三地的事業版圖，希望運用優質高效的金融服務，結合中信銀行全球據點優勢，全面滿足企業跨境金融需求。

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