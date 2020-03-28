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金飯碗來了快卡位　金控徵才出奇招瘋搶「跨界」人才

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▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲不畏新冠肺炎疫情升溫，多家金控陸續啟動儲備幹部（MA）徵才計畫。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情蔓延，校園徵才活動也跟著停擺，金融業紛改線上徵才，甚至找網紅助陣，只為延攬優秀的「跨界」人才各出奇招，富邦、國泰、元大、中信等多家金控開始徵選今年儲備幹部（MA），為集團成長增添新戰力。

富邦金控2020年持續廣徵年輕新血加入，預計擇優錄取60位MA，特別規劃多元招募組別網羅各領域優秀人才，不但是富邦金控歷年來最多，更創下台灣金控業之最；其中MA人才招募重點包括金融科技、數據分析及數位行銷等Fintech相關職缺，也期待吸引風險控管、國際財務會計領域人才加入。

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富邦金控總經理韓蔚廷表示，為更有利於推動內部創新文化並累積成長動能，公司招募MA已逾15年，現職MA們來自理、工、文、法、社會科學、電機工程及管理學院等不同領域，共同具有主動積極、勇於承擔責任、樂於接受挑戰的特質，同時有良好的溝通表達、邏輯思考與問題分析解決能力，有多位MA在短時間內已累積管理專案或帶領團隊的能力，並擔負管理者的職責，在職場中發揮更大的影響力。

國泰金控今年啟動徵才全面數位化，不只高階主管們集體直播創先例，每年搶破頭、至少都會收到超過2,000份以上履歷的MA招募，錄取率不到3%，今年也加速徵選流程及提升求職者數位體驗，首度使用「非同步視訊面談」的方式，透過專屬視訊軟體隨機出考題，並利用AI技術，進行人格特質分析，能偵測面部表情、五官及情緒波動，而求職者錄影回答上傳後，會再利用求職者的視訊內容進行評核，提升招募精準度，也節省求職者實體面試時間。

國泰世華銀行董事長郭明鑑也透露，「我找人一定會看的是integrity和be open-minded」，他認為在金融業做事，把操守做好很重要，隨著環境一直不斷的改變，唯一不變的就是「變」，集團有很多子公司，人才輪調很頻繁，透過輪調也能擴大人才視野與歷練，以開放心胸的思維去處理跨公司的業務，發揮集團綜效。

為讓畢業生於疫情期間也能掌握職缺資訊，中信金控推出線上徵才博覽會，這次特別邀來高人氣網紅「視網膜Retina」以詼諧幽默的方式深入介紹MA計畫，同時也與4位MA學長姊對談，分享跨界思考、海外工作、數位金融科技發展經驗，更首度公開甄選實況、培育與淘汰機制。

中信金控表示，MA計畫邁入第17屆，每年隨著金融產業脈動求新求變，今年開放11個組別，預計招募逾60人，歡迎具「SMART」（Savvy理解力、Mobility移動力、Ambition進取心、Resilience抗壓力、Teamwork團隊心）特質，擁有跨界思考能力，中英文流利或通曉日語、東南亞語系人才前來挑戰。

元大金控今年也啟動歷年規模最大的MA徵才，預定招募6大類職務，包括投資銀行、法人金融、國際營運、經營管理、數位金融、金融交易共30位MA，其中國際營運類特別從經營管理類獨立出來招募，顯見公司重視國際人才的培養，目前已有多位MA派駐海外。

元大金控人資長張曉耕表示，「拓展海外業務是金控今年的重點」，人才是為了儲備公司未來業務發展所需，因此今年須多招募10位MA，同時也因應數位金融發展，公司需要更多創新、年輕世代的人才進來，帶來更多創意的想法。

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