繁華淪缺乏…紐約醫院「黑色垃圾袋當隔離衣」　醫護員染新冠肺炎7天就撒手！

▲紐約西奈山旗艦醫院人員穿上垃圾袋當隔離衣，最後釀成醫護人員確診病逝。（圖／翻攝自希拉蕊臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

美國新冠肺炎疫情擴散嚴重，不僅全國淪陷之外，醫療資源也極度短缺，尤其重疫情區之一的紐約更面臨前線醫護人員開始交互傳染。近日就傳出紐約一間醫院，因為隔離衣短缺，導致醫護人員不得已必須將黑色垃圾袋穿在身上，未料其中一名醫護人員最後卻因防護不足確診病逝。

根據英國《太陽報》引述《紐約時報》報導，紐約曼哈頓的西奈山旗艦醫院一名48歲的助理護士凱利（Kious Kelly）因為多日來接觸、治療確診病患，不幸在17日出現新冠肺炎疑似症狀，篩檢後確診。經過多日的治療，凱利最後在24日宣布病逝，醫院的同事們相當的難過。

據悉，紐約現在面臨醫療資源短缺，許多拋棄式的配備，包括口罩、防護衣、帽套鞋套等都不足，不久前因為隔離衣短缺，甚至出現護理人員只好以「黑色垃圾袋」套在外面。在凱利的死訊傳出後，他的同事認為，很大的機率是因為醫療設備不夠保護醫護人員，讓感染機率大增，近期醫護人員相當忙碌，免疫力、體力也大量消耗。

凱利確診後，與其工作的4名同事也陸續被檢測出陽性反應，光是該間醫院就有9名醫護人員正在接受治療，而全院則接收40名新冠肺炎患者。