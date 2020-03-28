東京暴增60多例確診「單日最高」　居民堅持出門約會…餐廳生意超好

▲東京都知事小池百合子呼籲民眾待在家後的第一個周末，街上還是可見人潮。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

日本東京都今（28）日新增超過60例以上的新冠肺炎（COVID-19）確診數，創下單日新高。然而雖然東京都知事小池百合子呼籲民眾盡量避免外出，還是有不少人照常趴趴走。

NHK引述消息人士說法指出，東京今日確認60多例新病例，其中約一半與台東區的醫院有關，疑似發生院內感染。此前，小池百合子已要求「外出自肅」，呼籲民眾減少不必要的外出，一直維持到4月12日。東京多家百貨、超市與飯店都已關閉或縮短營業時間。

然而根據《路透社》，來到東京一處安靜的社區，不少人還是外出慢跑與遛狗，有些民眾在神社祈禱，路上也有車流。一名拒絕透露姓名的41歲男子走在街上，他說自己有些擔心，不過今日已有安排要見某人，他才會選擇出門。

比起過往的周末，今日搭乘東京電車的乘客人數較少，但車上也沒有到空蕩蕩的程度。一些百貨公司、電影院、博物館與公園都關閉，至於超市與便利商店則還是照常開放。

位於東京都西邊的住宅區世田谷區昔日總是吸引眾多人潮，今日多家餐廳與店家都關門，不過有營業的餐廳依舊生意興隆，包括一家義大利餐館，裡面滿滿的家庭與夫妻前來用餐。周邊的一處工地也跟往日一樣，員工照樣辛勤工作。

小池百合子27日呼籲大眾不要聚集在一起賞櫻，「明年櫻花還會再開的。」雖然日本現階段不像歐洲國家與美國發生爆炸般的疫情，然而首相安倍晉三本周形容新冠肺炎為國家危機。