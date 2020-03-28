傢俱龍頭詩肯靠充足貨源渡「疫」關　二、三月營運優於去年同期

▲台灣連鎖家具龍頭詩肯董事會通過，將配發1.8元現金股利，配發率達八成。圖為詩肯董事長林福勤。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情重創全球經濟，台灣連鎖家具龍頭詩肯表示，目前貨源與庫存都無虞，加上家具產業仍有基本需求在，抗風險的能力更高，2月營收較去年成長，3月至今的營運也都比去年同期更佳，營運已具經濟規模，期盼疫情平息後，可在恐慌心態結束的反轉性爆發中獲益。

不過，對於今年營運，詩肯也轉為為保守看待。主要因為今年一月底大陸爆發新冠肺炎，台灣疫情目前也未見和緩趨勢，對於零售消費信心造成的影響難以預估，目前雖主要影響在觀光與餐飲，但未來變化還需要持續觀察。

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詩肯主管表示，過去有些消費者對於詩肯品牌的選擇意願不高，最大的原因是由於詩肯門市營造出的氛圍，讓消費者有高價的印象，為因應消費習慣改變，今年將會推動電子商務發展，銷售平台以官網為主，預計上半年啟動計劃。

詩肯指出，推動電子商務後，希望在官網上透過公開的產品價格與消費者溝通，改變消費者印象，並搭配如臉書粉絲團、LINE等社群平台，進一步導客至實體門市，對於營收挹注將更有幫助。

依據財報，詩肯2019年全年營收達18.29億元，年增7.33%，創歷史新高；惟外在大環境不佳、影響台灣消費信心，稅後純益為1.04億元，年減38.09%，每股稅後純益（EPS）為2.25元。董事會並通過配發1.8元現金股利，配發率達八成。