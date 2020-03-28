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國有地上權招標／國泰營區招標時程延後　4月底公告　世貿三館成風向球

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▲▼空軍松山指揮部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲國泰營區地上權鄰近空軍松山指揮部。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

萬眾矚目的信義計畫區世貿三館地上權即將在下周一（30日）開標，然而同樣位在台北市精華區的國泰營區地上權案，原本預期在3月底公告招標，審議小組則延後到4月初才討論，公告招標時間也拖延到4月底，較原先預期晚約一個月，國產署官員表示，世貿三館的標售情形，確實會影響國泰營區的招標內容，世貿三館成風向球。

外界好奇，國泰營區地上權招標案是否因為新冠肺炎（COVID-19）疫情而延後招標。

請繼續往下閱讀...

國產署官員解釋，因為審議小組是每個月召開一次，由於3月的審議小組，國泰營區的議案還未被排入，加上3月底還有世貿三館要招標，為集中資源所以國泰營區的議案延後到清明連假、4月初才會討論，所以也要等到4月底才公告招標，國泰營區地上權案要真正開標、決標也要等到6月底。

官員說，確實國產署也會視世貿三館的開標狀況來影響國泰營區的招標內容，因此世貿三館開標、決標情形將成為重要的風向球。

▲▼星宇航空A321 neo降落松山機場，從松山機場起飛。（圖／記者湯興漢攝）

▲松山機場上空。（圖／記者湯興漢攝）

國泰營區地上權，基地面積約2,982坪，同算是大面積土地，市值大約150億元左右，鄰近松山機場、空軍松山指揮部與民生社區，附近為華航和金融業集中。

由於國泰營區地上權已經流標兩次，為了增加邁向，已將原本容積率從140％加碼至400％，權利金底價大約會落在60億元到70億元之間。房地產專家表示，該區的企業、辦公室林立，買家未來也會朝商辦開發，當地的辦公室租金行情大約是每坪、每月2500元左右；除了金融業外，也不排除建商或者其他非金融產業出手，建構商業總部使用。

▼世貿三館地上權招標，成為國泰營區地上權案風向球。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼世貿三館標售案基地照。（圖／記者徐斌慎攝）

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關鍵字：

國有地上權國泰營區公告招標

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