緊酸？英首相強生確診　顧問卡明斯「背大包衝出辦公室」畫面曝光

▲卡明斯跑出辦公室影片。（影片翻攝自youtube，若遭刪除請見諒）



實習記者任珈萱／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）確診新冠肺炎震驚全球。而在強生傳出確診訊息後，他的高級顧問卡明斯（Dominic Cummings）被拍到火速提著包包衝出英相辦公室的唐寧街10號，雖然目前還不清楚原因，但「狼狽落跑」的這一幕，已被媒體捕捉下來在網路上瘋傳。

據英媒《大都市報》報導，當時卡明斯穿著綠色外套、背著一個黑色的大包包，以小跑步的方式離開唐寧街10號，一出來便先左顧右盼，似乎是在看看有無記者，接著便緊護著包包，一路小跑步衝出唐寧街。這一幕在網路上瘋傳，有網友下註解「當看到老闆確診，你的第一個反應是....？」不過目前並不清楚卡明斯是不是因為要躲避「新冠病毒」，所以才急忙衝出辦公室。

▲卡明斯一跑出唐寧街10號，便左顧右盼。（圖／翻攝自YouTube）

據報導，卡明斯是一位頗受爭議的人物，據說就是他在內政部提出「群體免疫」政策，所以英國首相強生一開始對於疫情是採取「佛系防疫」，導致現在疫情不可收拾。不過在飽受批評後，強森的防疫措施，也慢慢變成「禁止集會」和「封閉地鐵站」等等。

強生確診後也於推特發文表示，「過去24小時內我出現輕微症狀，並且確診感染新型冠狀病毒，我目前正自我隔離中，但我也會繼續透過視訊會議領導政府對抗疫情」。截至目前，英國的確診人數是14745例，死亡人數是769例。