疫情下的婚禮！「祝福得來速」車隊...比十里紅妝更感人

實習記者簡立宇／綜合報導



新冠肺炎疫情襲擊歐美，各國紛紛限制集會活動，這也苦了不少準備結婚的人。近日有一段婚禮影片在網路上傳著，一對新人因疫情打亂了結婚步調，不過他們特別籌畫了一場「祝福得來速」，讓親朋好友們也能登門道賀！



據《每日郵報》報導，萊恩（Ryan）與布蕊南（Brennan）為了婚禮準備了好幾個月，原本打算20日舉行一場盛大婚禮，沒想到因新冠肺炎疫情，當局前一晚頒布禁令，禁止超過10人以上的集會。2人還是按照原定計畫在20日下午結為連理，原本的婚宴也被迫取消，婚禮雖然只有少數幾位重要家人在場，仍難掩新婚夫妻臉上的喜悅與羞澀。

本來在儀式結束後，他們打算一起度過安靜的傍晚，不過疫情並沒有打倒熱情的親友團。他們事先串通好，要在這一天下午組成「大車隊」，經過萊恩與布蕊南的家。

▲令人感動的「祝福得來速」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

從影片裡可以看到，一輛輛的車經過庭院前，有些慢了下來，打開車窗熱情招手，甚至張開大字報，上頭寫滿對新人的祝福；有些車繞進庭院，搖下車窗隔著1公尺遠向新人致意，一輛輪著一輛，排隊沾點新人的喜氣。



有些朋友甚至從後車廂掏出一大袋衛生紙，送給新人實用又可愛的禮物；還有朋友投擲「衛生紙彈」，長長的衛生紙捲打在萊恩身上散開，反倒有點像婚禮的白紗！



十幾輛車，每台車載著一個家庭，分別保持社交距離，組起來也仍是一個美好的婚禮。祝賀車隊綿延超過400公尺，比古時候的十里紅妝還讓人感動。事後這對新人事後還將一捲衛生紙放在柵欄上，以茲紀念。