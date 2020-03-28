海地醫院院長遭綁架！全體醫護「拒收新患者」抗議、總統籲綁匪快放人

▲海地伯納德．梅夫斯醫院（Hospital Bernard Mevs）的院長遭到綁架，員工齊聚在門口抗議。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

海地外科醫師比塔爾（Dr. Jerry Bitar）是伯納德．梅夫斯醫院（Hospital Bernard Mevs）的院長，27日出門上班時遭到綁架。醫院員工因此發起抗議，拒絕收治新病患。總統摩依士也在全國演講中呼籲綁匪趕緊放人。

根據《路透社》，比塔爾住在首都太子港的一處高級住宅區，與雙胞胎兄弟一起經營伯納德．梅夫斯醫院，他27日早上出門上班途中遭到綁架，下落不明。醫院員工對此感到非常憤怒，齊聚在醫院外面，高舉標語、大喊口號，呼籲釋放院長，也表示不會再收治新病患。

院方主管普佐（Carla Puzo）說，「醫院員工將會持續照顧已住院的病人，但決定暫時不收治任何新病患。」醫療助理戴佛（Claude Devi）表示，醫院是替所有民眾服務，即使是沒有錢支付醫藥費的人也不例外，可是如今僅能照顧現有患者，「有幾名病人正在等待手術，但我們沒有醫師的命令無法工作。」

▲伯納德．梅夫斯醫院的員工表示，在院長獲釋以前，將不再收治新病患。（圖／路透）



根據RT電視台，總統摩依士（Jovenel Moise）也在27日的全國演講中呼籲綁匪放人，他表示，比塔爾醫師是抗疫「將軍」，要求警方與司法單位盡一切努力找到綁匪。衛生部則表示，相關單位正在密切關注這起事件。

據了解，伯納德．梅夫斯醫院是一間創傷與重症照顧中心，目前尚未開始收治新冠肺炎患者，但若未來疫情擴大，也將必須加入防疫戰線。

海地目前累計8例，上周宣布進入緊急狀態，學校停課、工廠停工，關閉邊境，實施宵禁。但是，許多民眾無法及時收到防疫指導方針，因此仍然照常生活、上街活動，他們也難以獲得乾淨水源、時常清洗雙手。

根據世界銀行，擁有1100萬人口的海地是西半球最貧窮的國家，今年起綁架勒贖的案例激增，警方1月就證實發生15起，幫派綁架學童、議員、商人或著外國援助工作者。



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