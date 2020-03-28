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X光就像「胸部被炸過」　倫敦醫驚見30歲重症患者…病患如海嘯湧來

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▲▼英國倫敦醫療體系面臨龐大疫情壓力。（圖／路透）

▲英國倫敦醫療體系面臨龐大疫情壓力。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）27日宣布他確診新冠肺炎（COVID-19），震撼各界。同時間，該國醫療體系面臨龐大壓力，還有來自倫敦的醫師形容，他發現許多重症患者僅30多歲，X光片看起來就像炸彈在胸部兩側爆炸。

CNN報導，勞埃德（Robert Lloyd）是倫敦北部一家醫院的醫師，本周他結束假期，發現部門發生驚人變化，患者淹沒整個病房，幾乎所有病人都對新冠肺炎檢驗結果呈陽性，且重症患者中有30歲左右的民眾，X光片看起來宛如炸彈在胸口兩側炸開過。

另一名32歲英國女醫師桑德森（Katie Sanderson）心中滿滿無奈，當她建議其他親屬，患者應該在哪邊走完最後的生命時，她收到一張照片，成群的民眾擠在倫敦一處公園曬太陽，「我很生氣。」病例數持續新增，然而她發現大眾並未保持社交距離。

已經確診的強生15日曾警告，英國只要2到3周時間就能成為下一個義大利，國民保健服務（NHS）可能會被壓垮。NHS供應商負責人霍布森（Chris Hopson）表示，倫敦正面臨持續的「病患海嘯」，雖然過去幾周加強重症病房的容納狀況，但現階段難以滿足激增的需求，此次疫情是NHS有史以來面臨的最大挑戰。

同樣中鏢的英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）24日宣布，倫敦的ExCeL展覽中心將被改造成臨時醫院，容納4000名新冠肺炎患者。他還補充，近1.2萬名前醫療人員都同意協助抗疫。

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