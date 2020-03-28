國有地上權招標／挑戰信義計畫區地上權新地王　世貿三館下周一開標

▲世貿三館。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部國產署即將在下周一（30）開標、決標，萬眾矚目、信義區最後一塊大面積土地、蛋黃中蛋黃的世貿三館地上權案，根據規劃世貿三館的底價為266.3億元，創國產署地上權招標以來，最高權利金紀錄，租金為4.5%，其中1%隨地價浮動、3.5%則是固定，外界預期，未來該地將會朝頂級商辦規劃，新冠肺炎（COVID-19）疫情不影響買氣。

雖然目前還在疫情期間，但由於由於該案為信義計畫區最後一塊大面積素地，且位置處於相當精華，所以外界評估世貿三館仍會順利標脫，甚至還有機會突破同在信義計畫區內信義行政中心每坪744萬元的天價。

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國產署官員表示，下周一才會確實知道有幾封標單、多少買家搶標。國產署樂觀看代世貿三館的買氣，並曾經表示，世貿三館將會創三個第一：一，包含單宗最大土地面積；二，權利金底價創國產署歷史新高。三，預計在下周一（30日）開標，外界預估，該地的標脫價格大約會超過每坪740萬元到780萬元之間。決標金額有機會挑戰國有地地上權空軍官兵活動中心，每坪720萬元或者去年底台北市標脫的信義行政中心744萬元，創下每坪單價新高。

世貿三館的基地面積是4856坪，都市計畫使用分區為娛樂設施區，所以限制不能蓋住宅、特殊行業使用，將失去成為豪宅建案的機會，建蔽率為50%、容積率560％。地位在台北市信義區松智路、松壽路口，周邊為台北市政府、台北101、世貿一館以及百貨商場，位置精華，未來規劃發展空間大。

▲外界預期世貿三館將可能規畫為頂級商辦，並且挑戰該地區租金的新高價。（圖／記者姜國輝攝）

普華國際不動產總經理田揚名表示，隨著新冠肺炎疫情衝擊，買家會重新思考得標之後的規劃，考量飯店業受疫情影響十分嚴重，以及該區飯店業供給量足夠，所以買家會縮小規劃飯店、商場的比重，而加大較不受疫情影響的商辦大樓；儘管如此，並不影響世貿三館的賣相，然是會是各家壽險、金融爭搶的標的之一，仍會「天價」標脫。

田揚名表示，當地頂級辦公室租金行情大約是每月、每坪4000元，如果依此行情計算，買家的租金報酬率也有3%。台北101、微風南山辦公室最多也大約5000元左右，但等世貿三館建立完成甚至有機會挑戰超越水準，成為信義計畫區內商辦租金新高。