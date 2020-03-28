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厄瓜多3天至少100死…殯葬業忙翻　她被迫「伴夫屍1天↑」鄰居恐慌威脅燒屋

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▲厄瓜多,基多,Quito,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄瓜多目前累計1,627例新冠肺炎確診，國家已進入緊急狀態。圖為首都基多（Quito）一名戴著口罩的婦女。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

厄瓜多內政部27日表示，3天內從最大城市瓜亞基爾（Guayaquil）民宅中搬走100具遺體，有些人死於新冠肺炎，有些人來不及接受檢測，無法確定。婦人羅梅羅（Rosa Romero）說，丈夫出現疑似症狀後去世，但因殯葬業者來不及處理激增案例，她被迫將遺體留在家中超過1天，還被恐慌的鄰居威脅要燒了房子。

厄瓜多內政部長羅莫（MaríaPaula Romo）27日接受MaxTv採訪時說，政府3天內從瓜亞基爾（Guayaquil）民宅中移走高達100具遺體。她說，由於宵禁限縮殯葬業營運時間，一些民眾別無選擇，只好先將過世家人的遺體留在家中。

羅莫表示，「有一些死亡案例與新冠肺炎有關，一些沒有。」但她也坦承，大多數在家死亡的人沒有接受篩檢，因此無法確定，也不會被算進官方死亡病例數據中。

▲厄瓜多,基多,Quito,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄瓜多的病例中，大多集中在瓜亞基爾。圖為首都基多（Quito）的民眾。（示意圖／達志影像／美聯社）

《路透社》報導，許多瓜亞基爾的居民表示，在疫情升溫之際，難以處理親人遺體，相關事宜甚至延遲24小時以上，擔憂病毒傳播的風險升高。

來自瓜亞基爾北部的羅梅羅表示，43歲丈夫雷耶斯（Bolivar Reyes）出現類似新冠肺炎症狀後死亡，但從未接受檢測。她通知殯葬業者，卻被告知要「保持耐心」，等待超過1天，「他們無法抵達，因為只有一輛車子，卻必須去很多地方。鄰居告訴我，如果我不趕快處理掉（遺體），他們就要燒掉我的房子。」

▲厄瓜多,基多,Quito,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄瓜多進入公衛緊急狀態，實施宵禁。（圖／達志影像／美聯社）

厄瓜多截至27日累計1,627例、41死，其中超過70％病例發生瓜亞斯省（Guayas），其首府瓜亞基爾是全國最大城市，也是病例最集中的地方，自從國家進入公衛緊急狀態以後，湧入大量軍人駐紮，執行宵禁管制。

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