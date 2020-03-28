英情侶沒錢住民宿還嫌檢疫所像監獄　國外網友怒批：背包乞丐！

▲英情侶嫌檢疫所像監獄的事，在國外論壇引起討論。（圖／翻攝自Reddit）

實習記者崔子柔／綜合報導

英國籍女子娜塔莉．道森（Natalie Dawson）與男友來台旅遊，因疫情須進行隔離，被安排到花蓮檢疫所。娜塔莉卻向母親抱怨，「隔離的地方就像監獄一樣，三餐品質差、房間很髒、沒熱水」。此事經《BBC》報導後，有國外網友將相關新聞分享至論壇Reddit，引發網友熱議，直批娜塔莉的行為根本是「背包乞丐」（begpacker）。

有國外網友在網路論壇「Reddit」PO文指出，娜塔莉向母親所陳述的內容根本與事實不符。PO文一出隨即引發網友討論，底下出現許多撻伐娜塔莉等人的言論，「出去玩還說沒錢，就像我常在派對上遇到的那種到處乞討的人」、「她真的可以滾了」、「如果付不起住宿費用真的不要出門」。

「begpacker」由beg（乞討）、backpacker（背包客）2詞組合，形容利用別人慷慨不斷索求資源的人。

▲BBC已將英情侶形容「台灣隔離是監獄」的報導全文下架。（圖／翻攝BBC網頁錯誤畫面）

娜塔莉已在昨（27）日傳簡訊向檢疫中心人員說，「如果你已經讀過BBC的報導我很抱歉，我今天才知道他們怎麼報導的。我很感謝你們為我們做的一切，我也只能說對不起，我會盡快找出方法把這則報導下架。」並藉由英國在台辦事處的臉書代為發文表示，當時告訴母親一些情況但並沒有要她向媒體投訴的意思。

雖然娜塔莉已道歉，仍有大批網友在《英國在台辦事處》臉書粉專貼文下方回應，「太便宜被嫌，只怪台灣人心太美，一天只收250住宿加餐費」、「他們應該搬到台北的英國辦事處，看看他們是否也會在那裡投訴。」、「請英國在台辦事處好好處理他們自己國家的國民，他們把防疫當休閒是非常糟糕的態度！」、「來台灣的英國情侶，請他們離開台灣！以為台灣人好欺負嗎？」你們的英國國民實在太可恥了！還有臉投訴BBC，你們不用關懷你們自己的人民嗎？」、「請英國派專機把他們載回英國！投訴BBC？台灣人沒欠你們」。

據了解，娜塔莉和男友將在今日晚上解禁，解除隔離後，花蓮縣衛生局29日也將派人將他們送到花蓮火車站離開。

▼也有外國網友稱自己在台灣居住多年，檢疫環境相當優秀。（圖／翻攝自推特／@taneagrafika）