　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

捷克改找中研院合作！曾砸6500萬向陸買「快篩劑」卻有3成錯誤率

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

為了尋找可靠的防疫夥伴，捷克科學院與我國的中央研究院展開了跨國合作。

▲為了尋找可靠的防疫夥伴，捷克科學院與我國的中央研究院展開了跨國合作。

國際中心／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，捷克先前砸千萬向中國購買快篩試劑，卻傳出測試後錯誤率達8成，捷克衛生官員隨即出面澄清，稱錯誤率僅2至3成，也說明錯誤率之所以高，是因為檢測方法不對。不過，為了尋找可靠夥伴，捷克科學院與我國的中央研究院展開了跨國合作。

據《鏡週刊》報導，先前捷克當地媒體指出，捷克政府斥資5,400萬克朗（約新台幣6,500萬元）向中國購買30萬劑快篩試劑，其中已有15萬劑送達醫療機構。不過奧斯特拉瓦（Ostrava）大學任教的衛生專家斯伏辛諾娃（Pavla Svrčinová）表示，21日在大學醫院測試這批新冠肺炎快篩試劑，結果發現錯誤率約80%，檢測結果呈現偽陽性或偽陰性反應。

捷克衛生部次長普萊穆拉（Roman Prymula）隨即糾正媒體報導，指中國這批快篩試劑雖有錯誤率，但僅有20%到30%，錯誤率之所以很高，是因為檢測方法不對，且快篩試劑檢測並非最終結果，但具參考性，快篩試劑要在症狀出現5至6天後才進行檢測。

不過繼美國、歐盟宣布與中研院合作之後，中研院26日透過臉書分享「國際合擊第三彈，恭喜今天轉到捷克科學院」的好消息，雙方透過視訊會議進行防疫合作，中研院院長廖俊智對此表示，此次會議不僅聚焦於快篩合作，也討論了幾個研究面向。例如社會學、心理學研究，討論疫情帶來的社會互動與變遷，以及大眾如何面對這場全球疫情。

捷克科學院院長札日曼洛娃（Eva Zažímalová）對台灣的專業讚譽有加，表示未來將與中研院保持密切聯繫，致力於抗疫研究，也強調「表示希望未來快篩出產後，能在捷克實際應用！」

 


更多鏡週刊報導
撂話「絕對不會被抓」　爆N號房在逃主嫌犯案時僅是高中生
美國確診數超越中國全球居冠　川普酸回：因為我們有在做檢測
陳時中滿意度91%在野黨卻喊換　AIT秀合照力挺「真朋友」

ET快訊
劉真2個月前才發現「心臟出問題」　因4歲女兒大哭…醫查覺不對
「部長把署長法辦從來沒有！」　蘇貞昌：移送當天晚上才打給我
酒駕男拒檢撞警...警急開槍制止！後座女乘客中彈　送醫搶救亡
19歲男網咖上班途中遭捅死！嫌犯案後換血衣自首　一臉得意：我
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英情侶沒錢住民宿還嫌檢疫所像監獄　國外網友怒批：背包乞丐！

醫療體系崩潰「只剩滿地棺材堆放」　義大利一夜死969人…爆發懶人包含淚看！

郵輪尚丹號爆「4名乘客死亡」！2例確診、138人出現類流感症狀

東京限出門！百貨超市停業周末超冷清　小池百合子：處於爆發臨界點

捷克改找中研院合作！曾砸6500萬向陸買「快篩劑」卻有3成錯誤率

不斷更新／美國確診破10萬　新增2眾議員感染…國會累計5人中鏢！

比爾蓋茲苦笑警告「美國疫情4月才高峰」　勸全國嚴厲封鎖…一次就能壓下病毒

英相強生確診隔離中！懷胎6月未婚妻「暫搬離唐寧街」最新近況曝光

不斷更新／義大利確診超越中國世界第二　土耳其國際航班無限期停飛

小貓抓爛壁紙...驚見「印度教山水壁畫」粉紅色雲海下群山環繞

巴拉圭議員批台只捐口罩物資過少　加碼要呼吸器外交部：視需求協助

王彩樺在劉真靈堂淚崩「再也看不到她了」　白雲心疼辛龍：任務正要開始

世衛譚德塞防疫做法惹怒全球！　日本副首相：WHO應改稱CHO

塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰

細磨米漿、添柴火用大灶蒸熟　阿嬤48hrs親製古早味蘿蔔糕

小S陪伴辛龍「要哭我們一起哭」　劉真離開..羅霈穎：老天怎麼這麼狠

英情侶稱沒錢！住1晚250元隔離所 嫌「像監獄」...陳時中：我們沒虧待人

醫院超暖破例！罹癌78歲嬤盼孫結婚 加護病房內新人「戴口罩」完成奉茶

辛龍穿愛的襯衫一早抵靈堂　「繡龍設計來自劉真」有洋蔥

要多忙？驚見前方車輛超嗨狗乘客 「左右邊互換」探窗外！大玩影分身

英情侶沒錢住民宿還嫌檢疫所像監獄　國外網友怒批：背包乞丐！

醫療體系崩潰「只剩滿地棺材堆放」　義大利一夜死969人…爆發懶人包含淚看！

郵輪尚丹號爆「4名乘客死亡」！2例確診、138人出現類流感症狀

東京限出門！百貨超市停業周末超冷清　小池百合子：處於爆發臨界點

捷克改找中研院合作！曾砸6500萬向陸買「快篩劑」卻有3成錯誤率

不斷更新／美國確診破10萬　新增2眾議員感染…國會累計5人中鏢！

比爾蓋茲苦笑警告「美國疫情4月才高峰」　勸全國嚴厲封鎖…一次就能壓下病毒

英相強生確診隔離中！懷胎6月未婚妻「暫搬離唐寧街」最新近況曝光

不斷更新／義大利確診超越中國世界第二　土耳其國際航班無限期停飛

小貓抓爛壁紙...驚見「印度教山水壁畫」粉紅色雲海下群山環繞

宜蘭馬三自撞貨車尾「1死2命危」！司機、工人聊天遭波及…1重傷1離奇失蹤

辛龍喪妻7天「恍神消瘦」　曾國城不捨：一般人只能想像

「國民男友」許光漢曾靠打零工度日　天生好歌喉全受她們影響

哈士奇特別安靜！媽心想不對勁　上樓見「尿布派對」血壓飆高

男女感情糾葛變「街頭大亂鬥」！新營警深夜逮10人　移送地檢署偵辦

陸外交部約談3美媒北京負責人：有怨氣找美國政府發洩！

彰化再添2確診累計12案！皆為境外移入20多歲留學生　4家人採檢隔離

英情侶沒錢住民宿還嫌檢疫所像監獄　國外網友怒批：背包乞丐！

科技女爽勾人夫逛OUTLET！空姐正宮氣炸狂列「10次使壞」…她被抓包下場曝

西班牙人從未令我失望！　納達爾跨界聯手賈索募款目標1100萬歐元

烈焰狂襲！媽肉身擋火護女兒「從頭燒到背」犧牲畫面曝光

國際熱門新聞

即／西班牙王室成員　新冠肺炎病逝

印度超級傳播者　4萬人強制隔離

AV女優今井夢露　2片賺600萬

哈利、梅根定居加州　英媒曝關鍵

紐澳良疫情爆發！100萬人嘉年華成禍首

更／土耳其國際航班無限期停飛

日媒報導：台灣的「鐵人大臣」人氣沸騰

學人專文：應讓台灣加入WHO

快訊／川普簽署「美國2兆美元刺激經濟方案」

101歲人瑞戰勝新冠病毒！確診1周...痊癒出院了

新冠疫情宅在家　女模公開徵砲友

即／英國首相強生確診　新冠病毒陽性

比利時爆首起「人傳貓」　呼吸消化現症狀

她炫耀不會中鏢　2天後確診咳到喉嚨流血

更多熱門

相關新聞

試劑盒錯誤率80%？大使館回應了

試劑盒錯誤率80%？大使館回應了

捷克先前砸下千萬，向中國大陸購買新冠病毒快速檢測試劑盒，卻傳出測試後錯誤率高達80%。針對此事，中國駐捷克大使館28日回應稱，捷克官員已作出澄清，錯誤率之所以很高，是因為檢測方法不對，「中國相關公司亦就此作出澄清，並提醒捷方檢測時須嚴格按照有關說明規範操作。」

N號房趙主彬「侵犯伸狼爪」女團APINK普美！

N號房趙主彬「侵犯伸狼爪」女團APINK普美！

裘莉18歲長子留韓半年…遇疫情急回國隔離

裘莉18歲長子留韓半年…遇疫情急回國隔離

不爽發燒女兒遭拒診　影后痛譙英政府

不爽發燒女兒遭拒診　影后痛譙英政府

《七龍珠》龜仙人聲優增岡弘　83歲直腸癌辭世　

《七龍珠》龜仙人聲優增岡弘　83歲直腸癌辭世　

關鍵字：

鏡週刊捷克快篩劑

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦出事前私訊瘦子：要去抽大麻！

劉真明頭七…突有飛蛾入靈堂　辛龍待11小時沒離開

莉婭打電話求救　謝和弦遭強制送醫

即／桃園男正要去上大夜班！遭路人猛刺亡

謝和弦、莉婭爆分手！公開「Keanna抓猴音檔」沒先商量

N號房趙主彬「侵犯伸狼爪」女團APINK普美！

檢疫趴趴走挨罰　台中夫妻落跑離境

賴琳恩結婚3年突PO「一家3口照」

台大聲明：732人接觸中研院，遭拒揭足跡

KID剛回歸…《玩很大》現明顯變動！

巡田見2M長透明薄衣　青農碎唸牠

洛克把她刺在身上...本本「鬆口2人關係」曝私下互動

即／西班牙王室成員　新冠肺炎病逝

印度超級傳播者　4萬人強制隔離

快訊／酒駕男拒檢撞警　後座女乘客中彈

更多

最夯影音

更多
巴拉圭議員批台只捐口罩物資過少　加碼要呼吸器外交部：視需求協助

巴拉圭議員批台只捐口罩物資過少　加碼要呼吸器外交部：視需求協助
王彩樺在劉真靈堂淚崩「再也看不到她了」　白雲心疼辛龍：任務正要開始

王彩樺在劉真靈堂淚崩「再也看不到她了」　白雲心疼辛龍：任務正要開始

世衛譚德塞防疫做法惹怒全球！　日本副首相：WHO應改稱CHO

世衛譚德塞防疫做法惹怒全球！　日本副首相：WHO應改稱CHO

塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰

塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰

細磨米漿、添柴火用大灶蒸熟　阿嬤48hrs親製古早味蘿蔔糕

細磨米漿、添柴火用大灶蒸熟　阿嬤48hrs親製古早味蘿蔔糕

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面