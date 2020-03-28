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聯準會拋出無限量購債計畫　影響一次看懂！

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▲▼Fed,聯準會。（圖／路透）

▲ 美國聯準會。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

美國聯準會（Fed）23日宣布推出「無上限量化寬鬆(QE)」措施，承諾無限量購進債券，以達支持市場平穩運作所需金額，並首度購買「公司債」。而進行QE操作的目的與降息類似，都是為了讓市場有更大的流動性。

量化寬鬆目的
中央銀行透過向市場購買證券、債券等，為市場注入更大流通性，使市場的資金增加。

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對金價影響
GoldSeek.com總裁兼執行長斯皮納（Peter Spina）表示，無限量寬鬆是「一個巨大信號，是即將到來的上兆新債務貨幣化的一部分，」且指出，「對全球動盪計畫無限期的量化寬鬆至上兆美元，整個過程都對黃金有利。」

對股市影響
當市場流通性更高，也就是投資人手上的錢變多，也會將部分資金投入股市，促使股市墊高發展。

對債市影響
美國聯準會此次無限期購債計畫，將買進政府公債、MBS、州政債，再擴大到公司債，施羅德投信環球收息債券產品經理林良軍指出，這不但提供企業融資管道，更是聯準會首次直接於市場買進投資級企業債券，此舉壓低美國10年期公債殖利率，也推升彭博巴克萊美國投資級債指數上漲，將支撐投資級債券表現。

▲儲蓄，理財，利潤，定存，投資，股市，匯市。（圖／pixabay）

▲ 購債計畫對市場正向發展有利。（示意圖／pixabay）

投資建議
林良軍建議，投資人可以依照短、中、長期投資策略，在現階段環境中持盈保泰。

短期策略》轉換更高信評券種
調整投組至信評較高且品質更佳、同時也更具防禦性的債券。高信評投資級債券足以承受持續不利的經濟和市場條件，是非常好的投資。

中期策略》逢低買進被錯殺的高品質高息債券
由於投資信心疲弱，市場震盪擴大，許多高息債券因此被拋售。在市場上找尋收益率較高但價格被低估的債券，從而有機會提高投資組合的收益率。

長期策略》透過產業配置來提高防禦性
目前情況下，各國央行很可能會進一步降低利率，全球債券的收益率不可能在短期內大幅回升。當前經濟環境更具挑戰的情況下，高品質的投資級企業債券，相對各類資產而言，顯示出其承受負面衝擊的能力較佳。林良軍表示，會持續看好投資等級債券，且偏好防禦性產業的債券，堅定看好醫療保健、公用事業、電信以及房地產，這種非循環性的產業能夠有效提高投資組合的防禦性，在市場波動時有較好的抗震效果。

後市觀察
不少投資人也在等待市場落底的訊號，林良軍指出可以關注五大指標。首先，須待全球新增確診病例數觸頂或出現減緩；其次，各國央行貨幣政策使金融市場漸趨穩定；第三，搭配各國財政刺激方案降低實體經濟影響；第四，經濟數據惡化情況和企業獲利下修出現改善；第五，則是新冠病毒的治療藥物問世或疫苗獲得突破。

林良軍表示，雖然股市震盪幅度仍大，但恐慌指數已自歷史高檔回落，由於投資級企業債已獲得聯準會QE支撐，短線跌幅已接近2008金融危機水準，保守投資人應續抱，穩健型投資人或可逢低分批布局高品質債券資產，耐心等待QE政策效果發酵，期待長期收息和債券上漲。

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