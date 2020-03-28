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紐約州長要3萬台呼吸器　川普：數字被誇大

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▲川普認為紐約的一些數據被誇大。（影／翻攝自推特／@atrupar）

實習記者崔子柔／綜合報導

紐約州長庫莫（Andrew Cuomo）表示，他們需要至少3萬台呼吸器，才能確表病患都能受到妥善照護。川普對此提出質疑，「我感覺數字被誇大了，有的醫院甚至只有2台呼吸器，你現在跟我說要3萬台」。但今晨美國確診數破10萬，川普也隨即下令通用汽車（GM）投入生產呼吸器。

綜合外媒報導，紐約州是全美最嚴重的疫區，庫莫日前表示，在疫情最高點時需要14萬張病床、4萬張ICU病床和最少3萬台呼吸器。川普則在FOX NEWS訪問中表示，「我感覺某些地區說的數字已經被誇大了，我認為您不需要40,000或30,000個呼吸器，有些大醫院只有2個呼吸機，突然間有人居然說『我們可以訂購30,000個呼吸器嗎？』」

▲▼ 川普 。（圖／翻攝自推特）

▲川普發文指紐約囤呼吸器。（圖／翻攝自推特／@realDonaldTrump）

川普昨日也在推特上發文指出，紐約有數千個呼吸器儲存在倉庫中並未使用，要求他們分發給各州。庫莫則表示，儲存呼吸器是為了疫情的最高點準備，當需要使用時才不會措手不及。

美國截至今晨總共確診100,028例、1,562死。為了刺激因新冠肺炎疫情低落的經濟，眾議院已通過2億美元的防疫刺激經濟法案，川普在幾小時後立即簽署生效，隨後也下令通用汽車生產呼吸器。
 

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