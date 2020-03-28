美軍航艦「雷根號2水手確診」　將封鎖駐日橫須賀基地

▲美國雷根號航母（USS Ronald Reagan，CVN-76）。（影志影像／美聯社）

實習記者任珈萱／綜合報導

美軍雷根號航母（USS Ronald Reagan，CVN-76）傳出有2名水手確診新冠肺炎，目前軍艦所在的橫須賀基地也將封鎖。美軍尼米茲級核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt，CVN 71）已出現超過30例的案例，目前也抵達關島進行隔離。

綜合外媒報導，美軍太平洋地區的航空母艦「雷根號」現在也出現確診病例，這艘船目前在日本港口進行維護，船上有2名水手被檢測出感染新冠病毒。目前雷根號所在的橫須賀基地也將被封鎖，基地裡所有人在接下來的48小時內都必須待在室內。

據報導，另外，日本橫須賀基地的美軍部隊於26日確診首例病例，這也是在日本出現的首例美國軍人感染病例；不過該名船員剛從美國回到橫須賀，美國海軍認為他可能是在美國被感染，但並沒有透露此船員回到哪一艘軍艦。

美國尼米茲級核動力航母羅斯福號爆發新冠肺炎群聚感染，繼25日出現3名水兵確診後，27日更傳出至少再增20名水兵染疫。航母已從菲律賓海域往東航行，將在關島停靠，海軍代理部長莫德利（Thomas Modly）下令，全船5000官兵全數接受檢測。

美國雷根號航母（USS Ronald Reagan，CVN-76）是美國尼米茲級核子動力航空母艦的九號艦，也是進入21世紀以後第一艘成軍的航空母艦。2001年時完工下水的雷根號是以美國第40任總統隆納·雷根為名，雷根總統是帶領美國結束冷戰時期、非常受美國人民愛戴的國家領袖，也是第一位本人還在世時便以其名為軍艦命名的前美國總統。