美軍航艦「雷根號2水手確診」　將封鎖駐日橫須賀基地

▲美國雷根號航母(USS Ronald Reagan,CVN-76)。(影志影像/美聯社)

實習記者任珈萱/綜合報導

美軍雷根號航母(USS Ronald Reagan,CVN-76)傳出有2名水手確診新冠肺炎,目前軍艦所在的橫須賀基地也將封鎖。美軍尼米茲級核動力航空母艦「羅斯福號」(USS Theodore Roosevelt,CVN 71)已出現超過30例的案例,目前也抵達關島進行隔離。

綜合外媒報導,美軍太平洋地區的航空母艦「雷根號」現在也出現確診病例,這艘船目前在日本港口進行維護,船上有2名水手被檢測出感染新冠病毒。目前雷根號所在的橫須賀基地也將被封鎖,基地裡所有人在接下來的48小時內都必須待在室內。

據報導,另外,日本橫須賀基地的美軍部隊於26日確診首例病例,這也是在日本出現的首例美國軍人感染病例;不過該名船員剛從美國回到橫須賀,美國海軍認為他可能是在美國被感染,但並沒有透露此船員回到哪一艘軍艦。

美國尼米茲級核動力航母羅斯福號爆發新冠肺炎群聚感染,繼25日出現3名水兵確診後,27日更傳出至少再增20名水兵染疫。航母已從菲律賓海域往東航行,將在關島停靠,海軍代理部長莫德利(Thomas Modly)下令,全船5000官兵全數接受檢測。

美國雷根號航母(USS Ronald Reagan,CVN-76)是美國尼米茲級核子動力航空母艦的九號艦,也是進入21世紀以後第一艘成軍的航空母艦。2001年時完工下水的雷根號是以美國第40任總統隆納·雷根為名,雷根總統是帶領美國結束冷戰時期、非常受美國人民愛戴的國家領袖,也是第一位本人還在世時便以其名為軍艦命名的前美國總統。

Two sailors aboard another aircraft carrier, Japan-based USS Ronald Reagan, have tested positive for Covid-19: U.S. officials



The naval base outside Tokyo where Reagan is currently pier-side has now been put on lockdown through the weekend.