比爾蓋茲苦笑警告「美國疫情4月才高峰」　勸全國嚴厲封鎖…一次就能壓下病毒

▲比爾蓋茲認為美國疫情尚未巔峰。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美國新冠肺炎成為全球最嚴重疫區，確診人數突破10萬、死亡病例達到1693人。微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）在卸下光環後，致力於在人類福祉，此次新冠肺炎爆發他的關切不落人後。日前在與《CNN》連線專訪時提到，美國新冠肺炎至少要到4月下旬才是達到巔峰，甚至有些地方沒有實行封鎖，也會讓國家風險增大。

根據《CNN》專訪報導，比爾蓋茲在接受訪問時，針對新冠肺炎在美國疫情擴散迅速，他認為「盡早封城才可能讓疫情達到最高點後，轉為趨緩」，然而美國仍有地方尚未封鎖，這還是讓竟內有一定的風險存在。比爾蓋茲表示，「目前美國還沒有達到疫情的巔峰，即便確診人數較少的州，也必須要實行嚴格的政策，因為受感染的旅行程可能會讓這些州有隱藏的風險」。

比爾蓋茲也強調，只要封鎖有落實，那麼或許一次重典就足以壓下疫情，甚至推動全美同步封鎖6～10周，同時進行檢測，或許就能阻擋不斷攀升的死亡人數，目前各州作法不一，很容易就會讓較寬鬆的地方淪為爆發區。

本月初，比爾蓋茲就曾在部落格（GatesNotes）寫到，新冠肺炎不僅會造成健康的人死亡，更是威脅到老年人的健康問題，新冠病毒傳染力相當高，患者傳染的狀況可能是翻倍增長。他也認為，「新冠肺炎確實屬於世紀病毒，已經對世界造成嚴重威脅。」