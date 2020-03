全球第一位！首相強生、衛生部長都確診　病毒強襲英國內閣

記者王致凱、許力方/綜合報導

根據英國天空電視台(Sky News)快訊報導,英國首相強生(Boris Johnson)新冠病毒檢驗呈現陽性,且有輕微症狀出現,他在推文自拍影片中證實,目前正在自我隔離中,但仍會繼續透過視訊會議領導政府對抗疫情。這也是世界第一位民選政府領袖證實確診新冠肺炎。

▲英國首相強生日前於唐寧街召開記者會,說明政府防疫行動計畫。(圖/達志影像/美聯社)

報導引述強生推文說,「過去24小時內我出現輕微症狀,並且確診感染新型冠狀病毒。」強生說,「我目前正自我隔離中,但我也會繼續透過視訊會議領導政府對抗疫情。」

英國廣播公司(BBC)引述首相官邸消息稱,強生有輕微症狀,目前已經在唐寧街10號自我隔離。唐寧街表示,強生在首席醫學官惠蒂教授(Professor Chris Whitty)的建議下接受檢察,於唐寧街10號內接受病毒採驗,結果確認為陽性。

英媒報導,若首相病情嚴重,導致無法領導政府應對疫情,將交由外交大使多明尼克(Dominic Raab)接任。外界也擔心,強森確診,導致過去曾和他接觸的財政部長、衛生部長漢考克都需自我隔離,此外,強森最後一次和女王見面是在3月18日,且他也將與懷孕的女友西蒙茲分開。但強森仍在推文中強調,相信英國將戰勝病毒,「待在家裡是阻止病毒傳播的基礎。」

強森確診後沒多久,衛生部長漢考克(Matt Hancock)同天晚上也在推特上表示,「遵照醫療建議,我接受新冠病毒採驗,結果為陽性。幸好我的症狀輕微,而我會在家自我隔離,同時遠距離辦公,內閣再一官員宣布確診。英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)身邊出現第二例確診病例,白金漢宮也在緊急聲明中表示,女王近期確實曾與首相見面,但她的身體目前仍保持健康。

根據英國衛生部門消息,截至當地時間27日上午9時,新冠肺炎新增至1萬4579例確診,759死。

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri