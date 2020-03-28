小貓抓爛壁紙...驚見「印度教山水壁畫」粉紅色雲海下群山環繞

實習記者施怡妏／綜合報導

美國亞利桑那州卡薩格蘭德（Casa Grande）一隻頑皮的小貓拉鍊（Zipper）將牆壁的壁紙抓壞，沒想到竟然意外發現壁紙下藏著一副覆蓋整個房間的精美畫作，帶有印度風格的壁畫，還有美麗的山水景色，整個房間頓時煥然一新，女主人也決定將這幅畫保留下來。

據CNN報導，女主人傑克曼（Ceejae Jackman）的臥室壁紙被小貓抓破，牆壁露出一小塊壁畫，令她非常好奇，隨即叫來兒子一起手撕壁紙，花了一個星期的時間，壁畫終於露出真面目。布滿整間臥室的壁畫，畫面看起來非常壯觀。兒子表示，「我覺得這個看起來就是香格里拉。」母親則認為，「這絕對是印度教的靈感。」

▲壁畫充滿印度教元素。（圖／翻攝自Garret Jackman臉書）

畫的背景是一座湖畔，水中有一座佛像，看起來很寧靜，腳則是在湖中的另一端，周圍有群山和粉紅色的雲海；另外一邊的壁畫則是在田野中遍佈著許多座寶塔，天上還有紫色的神秘雲朵圍繞。傑克曼對這幅畫非常滿意，決定保留下這件藝術品，並認為怎麼有人忍心將這麼美的畫作隱藏起來。

母子兩人住在這間房子大約兩年，從來沒聽說過有壁畫的存在，他們將照片發布在臉書上，但都沒有收到關於畫作作者的消息，還有人好奇詢問，壁畫是不是使用特殊的夜光顏料所繪製的。傑克曼表示，「新的壁畫搭配房間，這樣全新的外觀我很喜歡。」