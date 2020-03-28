6成2上班族買不到口罩　溝通誤會、昏昏欲睡超困擾

▲防疫期間大多數人都出門都會戴口罩。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

憂心疫情影響工作，連上工時也是戰戰兢兢，根據yes123調查顯示，進入三月份、每逢上班日，估計一天戴口罩的時間，平均落在5小時；高達70.8%的人透露，近期曾因戴口罩工作造成困擾。

而戴口罩上工所帶來的困擾，在可複選狀況下為，透過口罩講話不清楚，產生溝通的誤會(43.6%)、呼吸較不順暢，導致想睡覺(38.3%)、眼鏡容易起霧看不清楚(35.8%)，以及戴太久造成皮膚過敏或長痘痘(30.9%)、耳朵疼痛、臉部有勒痕(30%)。

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另外，還有其他的職場困擾，又分別為，剛吃完東西就戴口罩，感受到異味感、口臭(23.9%)、喝水變少，嘴部容易乾裂破皮(21.4%)、使用臉部辨識系統，覺得脫戴過程麻煩(14.8%)，以及因口罩遮臉，認錯同事、主管、客戶、廠商(14.4%)、脫戴口罩時，造成脫妝或頭髮凌亂(13.6%)。

最後，yes123表示，自農曆年後開工迄今，61.8%的人指出，曾經有過買不到口罩的情況；還有53.1%透露，曾經排隊購買口罩過，而且平均前後共花1.1小時，大約66分鐘排隊購買。