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瑞磁生技6月中掛牌上市　新冠肺炎檢測試劑最快4月通過美國緊急使用授權

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▲瑞磁生技創辦人暨執行長何重人。（圖／記者姚惠茹攝）

▲瑞磁生技創辦人暨執行長何重人。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

瑞磁生技（ABC-KY，6598） 創辦人何重仁今（27日）表示，近日已通過上市申請案，預計6月中掛牌上市，而旗下研發的新冠肺炎（COVID19）檢測試劑，預計今年4月送交美國申請EUA（緊急使用授權），最慢預計4月底前就可以取得EUA審核。

何重仁表示，瑞磁生技主要業務為數位生物條碼(BMB)多元檢測平台的研發、授權，以及光學分析儀、體外診斷試劑的開發、生產、銷售，去年底以「科技事業」申請送件上市，近日已通過證交所初次申請股票第一上市案，將可進入承銷作業，並預計6月中掛牌上市。

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何重仁指出，瑞磁生技積極開發的新冠肺炎檢測試劑，屬於RNA核酸篩檢，雖然檢測需時1-3 小時，但是準確度較高，有別於另一種免疫篩檢的方式，雖然檢測時間僅需15-30分鐘，但因為是檢測抗原和抗體，因此準確度較低，目前像是台灣、美國都是以RNA核酸篩檢為主。

▲瑞磁生技6月中掛牌上市　新冠肺炎檢測試劑最快4月通過美國緊急使用授權。（圖／記者姚惠茹攝）

▲瑞磁生技檢測試劑可以同時檢測96位病患。（圖／記者姚惠茹攝）

何重仁進一步指出，由於現在美國新冠肺炎的疫情最為嚴重，因此旗下開發的這款檢測試劑預計在今年4月送件申請美國EUA，而像這類的緊急使用授權，審核時間最短僅需2天，最長也不會超過2週，因此最慢可望4月底前就可以取得EUA審核。

何重仁說明，瑞磁生技的新冠肺炎檢測試劑，相較其他檢測試劑產品僅能檢測一位病患，這款可以同時檢測96位病患，還可以搭配既有的20項呼吸道檢測試劑，達到20+1的檢測效果，有助於醫生精準診斷病因，而且初期已經備貨1000組，一經通過即可檢測10萬名病患，估挹注7500萬元的營收。

此外，何重仁表示，有別於目前市面上的2-3項真菌檢測套組，瑞磁生技今年第4季將會推出25項真菌檢測套組，包括肺部感染、腦膜炎、血流感染、過敏及皮膚感染等，並可望透過新產品的上市帶動新舊客戶訂單，法人看好到今年第4季就可望轉虧為盈，並在2021年全年開始獲利。

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