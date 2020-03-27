去年就有官員開始防疫！印媒讚台灣「反應快速」：早就做好準備了

▲新冠肺炎疫情嚴重，但台灣的防疫工作受到許多國家誇讚。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合外電報導

台灣防範新冠肺炎疫情工作相當完善，受到世界許多國家誇讚。印度時報資深編輯高許（Rudroneel Ghosh）日前在印度時報的部落格撰文誇讚，儘管存在許多風險，台灣在疫情防控做出快速反應，至今只有2例死亡案例，許多工作值得世界各國學習。

高許在《印度時報》的部落格中的文章指出，台灣在新型冠狀病毒防控上有許多值得學習的地方，儘管地理上、人文上與中國有許多聯繫，但直到文章撰寫時，台灣只有出現216例新冠肺炎確診案例，其中死亡只有2例，且大部分都是境外移入的案例。

高許提到，台灣能夠如此成功地管控新型冠狀病毒，主要是源自SARS疫情的經驗，因此採取了快速反應，且防疫機制相當協調，這是經過多年努力的結果，「例如，台灣經歷SARS過後，成立了中央流行疫情指揮中心等國家衛生系統指揮中心。」

▼高許指出，經過SARS疫情肆虐後，台灣成立了疫情指揮中心。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）



由於種種經驗，台灣對抗新型冠狀病毒的速度相當快，2019年12月31日時，就有台灣官員開始關注這件事，從武漢的直航航班上，對出現發燒、肺炎的旅客進行檢查，下令隔離可疑患者，接著又合併健康與旅遊的數據庫，更方便識別病例。

高許說，今年1月21日時，台灣國家安全會召開會議，與衛生、交通運輸、勞工、教育等部門進行連動，所有的措施都相當快速，意味著台灣早就做好準備，能夠抑制新型冠狀病毒擴散。

不過，高許說明，不曉得為什麼，儘管台灣在醫療方面取得傲人成績，但仍被排除在全球醫療體系外，被禁止參加任何世界衛生相關的組織，只因為政治因素，被排除在外。

「這相當荒謬。」高許指出，若台灣能參加世界衛生組織的審議工作，將能為全球健康、衛生做出許多貢獻，「疾病不分國際邊界、領土，我們應該與所有人一起，互相學習、成長，這方面台灣有相當豐富的醫療知識，能提供不少幫助。」

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