日媒報導：台灣的「鐵人大臣」人氣沸騰　陳時中支持率達91%

▲日本《每日新聞》以「鐵人大臣」稱呼陳時中。（圖／記者徐斌慎攝）



記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）疫情從過年前夕延續到現在，中央疫情指揮中心也從當時就一直與病毒對抗到現在，日媒《每日新聞》就報導指出，台灣的「鐵人大臣」因為不眠不休的應對，獲得91%的高支持率。

根據《每日新聞》報導，在26日一間大型電視台TVBS的民調，陳時中的支持度達到91%，因為他每天召開記者會，很誠實地回復媒體的提問，公眾對於他真誠的回應感到非常肯定。

陳時中出身牙醫，接受蔡英文政府任命為衛福部長，從今年1月下旬開始，每天親自主持1~2小時的記者會，很坦率的說明和熱情的回應，使他宛如公眾的定心丸，台灣的雜誌也蒐集了「鐵人部長的10大語錄」其中2月中旬時，因為台北市長說居家隔離應該配戴電子手銬，加強居家隔離成效，陳時中卻回答，「他們畢竟是人，不是一塊肉」創建了一個富有同理心的社會系統。

▲武漢包機返台，陳時中在現場親自指揮。（圖／翻攝衛生福利部臉書）



3月10日至11日，當許多台灣人從中國武漢撤離時，台在總部與機場之間來回奔波，徹夜都在應對撤離工作，在連續工作25小時之後，還參加記者會仔細回答撤離工作的相關問題，結果在社群網路上，一大票網友留言要部長去休息。

根據TVBS的調查，84%的台灣人對於防疫的成效感到滿意，總統蔡英文的支持度達到60%，在TVBS的民調中是蔡英文就職以來的新高紀錄。

原文報導

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