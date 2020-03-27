謝金河：美確診病例世界第一是恐懼源頭 美股還有下探壓力

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者謝仁傑／綜合報導

週四道瓊終場漲幅衝破6％，自週一低點回漲21％，創下90年來3日最高漲幅。財信董事長謝金河今（27）日在臉書發文，指出他先前提到川普的馬其諾防線，判斷川普喜歡拿指揮棒對股市指指點點，美股若掉到這個位置，川普一定卯足全力護盤。

謝金河指出，22日道瓊工業指數盤中最低跌到18,213.65，美股從最高的29,568.57跌下來，共計跌掉11,354.92，跌幅38.4％，正好是川普的馬其諾防線。

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聯準會祭出沒有額度的QE，再加上2兆美元的空前紓困方案，道瓊工業指數终於大舉反彈4,339點，美股反彈也帶動全球股市揚升，但金融市場的危機還沒有化解，美股仍有再下探的壓力。

▲謝金河認為川普必定會卯足全力護盤。（圖／翻攝Facebook／The White House直播）

他接著指出，美國確診病例跳升至世界第一是恐懼的源頭。在疫情重創下，美國3月初次申領失業救濟金人數達328.3萬人，這比金融海嘯的66.5萬人多出好幾倍，是川普必須面對的燙手山芋。

此外，還要注意美元走勢，美元指數站在100以上不利美股反彈；另一個是VIX恐慌指數一定要降下來，以及油價不能再下跌，川普也已警告沙國與俄羅斯。

他表示，這次美股雖彈升4,339點，但這三個最敏感的指標都改善不多，因此美股的續漲力有限。

謝金河認為這波反彈是人為力量創造的報復式反彈，這次美國四大航空公司及三大郵輪股在短短三個交易日，有的一下子大漲一倍，是標準的跌深反彈。這次疫情肆虐，全球股市還有一段漫長的考驗要走。



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