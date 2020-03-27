晶華、雄獅董座問「經濟的陳時中在哪？」　經濟部回應了：底加啦！

▲經濟部今（27）日表示，經濟部長沈榮津，一位是衝出口罩產量、把後勤支援扛起來的歐吉桑。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊國內內需產業，晶華酒店集團潘思亮、雄獅旅遊董事長王文傑問「經濟的陳時中在哪？」經濟部今（27）日回應表示，台灣只有一個陳時中，也只有一個沈榮津，一位是最受國人信任的前線指揮官，一位是衝出口罩產量、把後勤支援扛起來的歐吉桑，都是同一隊的國家隊部長。

經濟部表示，陳時中與沈榮津兩位部長，過年時就常為了防疫開會開到深夜。一位是最受國人信任的前線指揮官，一位是衝出口罩產量、把後勤支援扛起來的歐吉桑，「他們都是同一隊，都是國家隊」。

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疫情發展影響經濟活動，產業真的受影響，經濟部第一時間就把方案準備好，從疫情期間，要救急紓困的補資金、顧人才、助轉型、拚升級等措施，到未來疫情結束，振興衝刺政策包括對內增買氣、對外拓商機 ，每一個方向都有具體作法，還有「1988一救發發」專線，由專人接聽、協助申請。

官員指出，近期產業界生意受影響，難免手頭緊，政府跟銀行合組金融國家隊，共同挺企業度難關，資金周轉幫忙擔，經濟部推出防疫千億保，提供一千億的貸款額度，中央銀行再加碼兩千億，新貸款有擔保、舊貸款可展延，利息還有補貼。感謝銀行也出來相挺，不但不會在雨天收傘，而且一起用一系列的紓困措施，幫產業度過難關。

經濟部表示，在企業有困難的時候，支持他們度過難關，調整體質，才能在疫情結束後全面衝刺，政府與銀行會做產業的堅強後盾，讓產業、員工、銀行，以及台灣經濟可以創造多贏。