火山灰直衝天際5千公尺高　印尼梅拉比火山3月二度噴發

▲梅拉比火山。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

印尼的梅拉比火山(Mount Merapi)在當地時間27日噴發,火山灰達到約5000公尺高,方圓數公里內的地區都看得見火山灰的蹤跡。雖然火山口位於印尼文化之都日惹(Yogyakarta)附近,同時也是本(3)月的第2次噴發,但當局並沒有提高火山的警示層級。

梅拉比火山在3月2日也曾噴發過一次,當時的火山灰衝向天際的高度更達到6000公尺高,造成日惹和鄰近的城市梭羅市(Solo)鋪上了火山灰,40公里外的梭羅國際機場也因此暫時關閉。當地居民指出,火山噴發引起如雷一般的聲響,至少持續了5分鐘之久。

印尼國家災害應變總署(National Disaster Mitigation Agency)的發言人阿古斯(Agus Wibowo)表示,這次的噴發沒有傳出損傷消息,希望國民可以保持冷靜,不要驚慌。

梅拉比火山史上最大一次的噴發紀錄是在2010年,當時造成約1300人死亡,由於印尼位於地質不穩定的環太平洋火山帶上,板塊的碰撞導致頻繁的地震和大規模的火山活動。

Eruption's of Mount #Merapi Indonesia today, monitored the direction of the wind to the west and northwest, a reminder of the rain of ash in the western region #MerapiWaspada #merapierupsi

Source @MMCfm pic.twitter.com/sj2PPLtcur