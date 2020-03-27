佳世達去年歸屬母公司淨利35.75億元　EPS 1.82元

▲佳世達董事長陳其宏。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

佳世達（2352）今（27）日公告去年合併營收1698億元，年增9%；營業淨利62.28億元，年增36%；稅後純益44.1億元，歸屬母公司業主淨利35.75億元，每股稅後純益1.82元，主要受惠聯合艦隊的策略投資奏效，營收、本業淨利創新高，惟受到權益法認列業外虧損影響整體獲利，每股稅後純益較前一年度減少，並預計在6月19日舉行股東常會。

佳世達董事長陳其宏表示，佳世達持續推動聯合艦隊策略，2019年新增其陽、合眾、聚碩、勝品、羅昇等合作夥伴，聯手推動轉型成長，目前新冠肺炎對全球民眾的生活、經濟消費均造成嚴重衝擊，將大幅提升今年的營運挑戰，期望大聯盟策略發揮聯防效益外，更希望近年發展的醫療事業、解決方案能為社會貢獻力量。

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佳世達表示，目前將以優化現有事業、擴大醫療事業、加速解決方案和布局關鍵零組件為四大營運方針，推動企業轉型，至於醫療事業與解決方案在去年第4季營收比重突破二成，未來仍將朝高附加價值事業過半的方向努力。

佳世達指出，智慧解決方案營收比重在去年第4季進一步提升至14%，藉由積極連結和整合全球領先的IT(資訊技術)和OT(營運技術)品牌，為客戶提供高度軟硬整合的智慧解決方案，協助數位轉型。

至於醫療事業方面，佳世達強調，未來持續拓展醫療服務、醫療設備和耗材等專業領域，目前血液透析器在台灣已獲得20%醫療院所採用，自主研發與製造的可攜式超音波持續拓展床邊照護市場需求，同時拓展數位牙科布局、深耕聽力通路，滿足全球高齡化與長照需求。