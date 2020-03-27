威剛去年轉盈　擬配息1.4元、配息率近七成

▲威剛董事長陳立白。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

記憶體模組大廠威剛（3260）今（27）日宣布去（2019）年轉盈，每股獲利2.04元，董事會決議每股將發1.4元現金股息，現金配發率近七成。

威剛去年合併營收255.97億元，平均毛利率較2018年成長5個百分點達11.04%，稅前淨利6.51億元，稅後淨利4.42億元，歸屬母公司業主淨利為4.46億元，以加權平均股本21.8億元計算，每股稅後淨利為2.04元。

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展望2020年第一季，在DRAM及NAND Flash價格同步走揚的助益下，營收逐月走高，獲利也較去年第4季及去年同期成長，預估第二季在記憶體價格平穩。

威剛表示，隨著新冠肺炎疫情發展，全球電商及電競業務大幅增溫，企業啟動異地備援機制，雲端運算及資料中心需求大增，首度出現大規模員工在家上班及學校遠距教學比例上升，引發各地NB及平板陸續傳出缺貨聲，OEM廠近期接單直逼傳統旺季水準，在公司NAND Flash及DRAM庫存水位無虞的優勢下，營運表現也可望穩步向上。

去年第四季因兩大記憶體價格走弱，威剛本業獲利受到小幅影響，單季毛利率約8.53%。同時業外提列運彩賠付損失準備約1.8億元，及土地價值減損1.7億元等，造成單季稅前淨損2.46億元，稅後淨損2.44億元，歸屬母公司業主淨損2.5億元，第四季每股稅後虧損1.15元。惟今年第一季運彩仍維持穩定獲利格局，且體育署已同意台灣運彩公司提出的緊急應變計劃，因此2020年運彩仍可望小幅盈餘。